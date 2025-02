Sfida FantaSanremo. C’è la Lega delle Lole. Premi in palio in città

C’è anche la Lega delle Lole tra le molte migliaia alle quali iscriversi, contenute nella app Fantasanremo. Si tratta di una lega montecatinese tutta al femminile, creata e voluta da Elisa Figini, commerciante e titolare di tre negozi di abbigliamento in centro a Montecatini: Figini Boutique, Lola sul Corso, Lola in piazza. Elisa è appassionata da sempre di Sanremo e crede molto nel valore dei social, che utilizza quotidianamente nella promozione delle proprie attività, indossando con le sue Lole e Lolite capi di abbigliamento che lancia con storie e reel.

"Ho sempre giocato al Fantasanremo - racconta - e ogni anno aspetto con ansia il festival. Per questa edizione abbiamo pensato di creare un momento interattivo sia con le clienti dei miei negozi che con le appassionate di Sanremo. In palio, ci sono bellissimi premi rigorosamente di Lola sul Corso e Lola in Piazza. Ringrazio Chiara Gentili, la nostra Lola social media, con la quale ho condiviso il progetto e l’idea".

Chi ha già creato una delle oltre due milioni di squadre iscritte al Fantasanremo o ha intenzione di sfruttare gli ultimi giorni prima del festival per partecipare al fanta-gioco legato agli artisti che saliranno sul palcoscenico dell’Ariston, ha dunque anche l’opportunità di iscriversi alla Lega delle Lole. Insomma, un gioco nel gioco. Dopo aver composto la squadra e scelto il capitano, è possibile infatti optare per la lega nella quale inserire il proprio team. In palio, come nella migliore tradizione del Fantasanremo, c’è la gloria eterna. "Per chi sceglie la nostra Lega - promette Elisa - c’è anche qualche sorpresa interessante".

Le novità del Fantasanremo di quest’anno riguardando soprattutto le squadre. O meglio, il modo in cui formarle. Si possono scegliere 7 artisti (e non più cinque) con i 100 baudi a disposizione. "Aspetto che si iscrivano tante squadre alla nostra Lega - conclude Elisa - e invito le interessate a contattarmi sulle pagine Instagram #lolainpiazza e #lolasulcorso".

Giovanna La Porta