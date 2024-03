Sfida d’arte: i talenti premiati alla Vannucci

Una risposta massiccia e appassionata con quasi cento candidature provenienti da under 35, capace di dar dimostrazione da sola di quanto vitali siano vetrine come quella proposta dal concorso "…una volta bastava un chiodo", promosso da associazione culturale Utopias! e dalla Galleria d’arte Vannucci in memoria del suo fondatore Enrico Vannucci mancato nel gennaio del 2023. È stata una festa della memoria, dell’arte e del gesto creativo e quindi in sostanza della vita quella andata in scena ieri negli spazi di via Gorizia a chiusura di un percorso inaugurato quest’anno (e finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2023) incentrato non tanto sulle specifiche artistiche quanto sui valori trasmessi dall’arte stessa in condivisione col pensiero che fu di Enrico Vannucci. "Video, foto, pitture, ogni tipo di mezzo espressivo è arrivato alla nostra attenzione – commenta Massimiliano Vannucci, figlio di Enrico – per un totale di 98 proposte da tutta Italia grazie al forte passaparola innescatosi nelle Accademie e sui media. Una partecipazione trasversale, per una qualità dei lavori altissima che ha reso complesso il lavoro della giuria". Alla fine di questa scrematura vincitore è risultato Gianmarco Garbugli con un olio su tela intitolato "Grandi oggetti blu", accompagnato dalla seguente motivazione: "L’opera utilizza la pittura come mezzo espressivo quasi scultoreo, i grandi oggetti blu si stagliano come figure tridimensionali nello spazio con una consistenza architettonica dal sapore metafisico. L’ambiguità dell’oggetto data anche dalla dimensione dell’opera apre a una dimensione interlocutoria tra il dipingere e la realtà".

Jessica Brunelli con un lavoro fotografico chiamato "Spogliato-io" a riflettere sul corpo delle donne ma più ampiamente sulla loro condizione, e Abdel Karim Ougri con il video "Nachgefuhl" che parla anche di immigrazione, si sono invece posizionati secondi ex aequo.

"Nella giuria oltre a me c’erano Marco Bazzini e Marco Barbieri, per quella volontà almeno in questa prima edizione che la squadra fosse costituita da chi aveva avuto rapporti stretti con il babbo – prosegue Massimiliano -. Il livello qualitativo è stato talmente alto che abbiamo deciso comunque di selezionare i primi dieci per raggrupparli in una mostra che si terrà in Galleria a settembre. La partecipazione alla nostra iniziativa la dice lunga sulla proposta italiana dei giovani, intensa, interessante. Ci sono davvero tanti giovani artisti che hanno cose da dire, pieni di energia e questo ci consegna anche fiducia per il futuro". A premiare i giovani vincitori (al primo classificato, ricordiamo, è andato un premio in denaro di 2.500 euro). Nella Fedi, vedova di Enrico, assieme alla presidente dell’associazione Utopias Annalisa Cipriani e alla giuria. Gli altri artisti che parteciperanno alla collettiva di settembre sono Lisha Lang, Roberto Orlando, Giorgia Mascitti, Alessio Barchitta, Gianlorenzo Nardi, Andrea Alkin Reggioli, Francesca Rossello.

linda meoni