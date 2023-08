"Sfalci, asfaltature e viadotti" Le priorità in provincia per Betti "Variante Montalese, ora le risorse"

Dopo aver accettato la delega per la viabilità e le infrastrutture viarie per la provincia di Pistoia, il sindaco di Montale Ferdinando Betti indica con chiarezza le priorità degli interventi da avviare sulle strade provinciali. In testa, come azione più immediata, c’è lo sfalcio dell’erba, ma anche a breve la messa a gara per un vasto piano di asfaltature e per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. Per la variante alla Montalese, approvato lo studio di fattibilità e definito il tracciato, ora c’è da chiedere i finanziamenti a Stato e Regione per il progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera. "Lo sfalcio dell’erba – spiega Betti – che è importante anche per la sicurezza delle strade è stato finora condizionato dalla carenza di risorse da parte della Provincia. Ora agli 83mila euro già disponibili grazie all’accordo quadro, abbiamo una parte di trasferimenti da parte dello stato (150mila euro) e 100mila euro derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada. Con queste risorse contiamo di affidare, tramite gara, un intervento di sfalcio da realizzarsi già da settembre. Va ricordato che nelle strade provinciali della montagna (150 km circa) questo lavoro viene fatto dall’Unione dei Comuni in virtù di una convenzione con la Provincia".

" E’ mia intenzione – aggiunge – verificare la possibilità di una collaborazione tra la Provincia e i Comuni sullo sfalcio, anche perché molti tratti di strade provinciali si inseriscono nella rete della viabilità presente nei territori comunali. A questo proposito ho convocato una riunione il primo di settembre, pur sapendo che anche per bilanci dei Comuni la situazione non è semplice". Oltre agli sfalci il prossimo impegno della Provincia sulle strade sarà quello di bandire le gare per una dozzina di lotti di manutenzioni straordinarie, vale a dire asfaltature, su molti tratti di strade provinciali. I soldi ci sono già, essendo opere già finanziate: si tratta di quasi tre milioni di euro di spesa. "Ci impegneremo per fare le gare – dice Betti – e avviare questi lavori nei primi mesi del 2024: si tratta di 12 lotti su altrettante strade".

L’altra partita delle infrastrutture viarie sono i ponti e i viadotti. "Stiamo attendendo i progetti esecutivi degli interventi da eseguire – spiega il sindaco – sono state fatte già le indagini sui singoli ponti e sono stati affidati i progetti esecutivi, che ora aspettiamo per poter affidare i lavori. Le opere sono quasi tutte finanziate e quindi le risorse ci sono, il 29 agosto si riunirà la commissione consiliare. Trattandosi di ponti e viadotti saranno interventi che incideranno inevitabilmente sulla circolazione". Sulla variante Montalese, Betti fa il punto. "La Provincia ha fatto e approvato lo studio di fattibilità e ha definito il tracciato che è quello a nord, che va da Sant’Agostino alla via Berlinguer a Montale. Nello studio è anche indicato il costo per la realizzazione dell’opera che è ingente, si tratta di 32 milioni di euro tutto compreso. E’ chiaro che la Provincia dovrà avere i finanziamenti da enti a lei sovraordinati. Finché sarò delegato alla viabilità – conclude – farò in modo che si parli il più possibile con gli enti sovraordinati per trovare le risorse".

