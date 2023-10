"Sete di pace": Rete StopTheWar, 60 fotografie scattate durante le carovane in aiuto dell’Ucraina

Si apre venerdì 20 ottobre nell’atrio di Palazzo Comunale a Pistoia (inaugurazione alle 17.30) la mostra fotografica "Sete di pace" ideata e realizzata da un collettivo di fotografi e volontari della Rete StopTheWarNow. La mostra racconta attraverso sessanta scatti le carovane per la pace in Ucraina, coordinate dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII grazie alla presenza sul campo dei volontari del Corpo Nonviolento di Pace Operazione Colomba. Dall’inizio della guerra sono state realizzate cinque Carovane della Pace, che hanno portato in Ucraina oltre cinquecento rappresentanti della società civile di 180 organizzazioni appartenenti alla Rete StopTheWarNow, consegnando aiuti umanitari e compiendo azioni per sostenere la popolazione locale. L’esposizione, inoltre, nasce per mantenere fede a una promessa fatta alle tante persone incontrate in Ucraina dai volontari: "Tornate in Italia e raccontate quello che sta succedendo qui". "Per questo – spiegano gli ideatori – vogliamo dare voce alle storie e alle testimonianze di chi subisce la guerra e dei volontari italiani che hanno scelto di essere al loro fianco".

Al taglio del nastro di venerdì interverranno il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e un rappresentante delle associazioni promotrici (Agesci zona di Pistoia, Bottega del mondo L’Acqua Cheta, Cgil Libera Pistoia, Emergency gruppo territoriale di Pistoia, Pax Christi Punto Pace Pistoia). La mostra, che è collegata al convegno "La pace è possibile! Anzi necessaria. Percorsi per un futuro positivo", che si terrà il 28 ottobre alla San Giorgio, rimarrà aperta al pubblico fino al 30 ottobre.