Sestini, una scuola all’avanguardia In laboratorio tra robot e circuiti

La scuola media Sestini ha inaugurato un nuovo laboratorio polifunzionale. Tante le attrezzature: nuovi microscopi digitali da collegare anche a monitor touch su carrello muovibile all’interno di tutta la stanza, stampante e scanner 3D di ultima generazione su carrello mobile, robot di varie tipologie e circuiti Arduino, pressa a caldo per stoffa e ceramica, laser cutter, plotter da taglio, kit per pod cast e video-making e tanto altro. Le attrezzature su carrello potranno essere trasportate anche nelle aule. E’ il laboratorio Steam ‘Eureka’, un progetto nato nel 2021 con la partecipazione a due diversi bandi: un bando ministeriale Pnsd ‘Spazi laboratoriali e strumenti per le Stem’ e il bando ‘Scuole in movimento 2021’ della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia che ha finanziato buona parte del progetto. Il laboratorio è stato inaugurato nella scuola secondaria di primo grado Bartolomeo Sestini, con grande soddisfazione della dirigente Angela Desideri, del team progettazione Pnsd d’istituto e dei rappresentanti della Fondazione Caript, Ezio Menchi e Attilio Capponi. Lo spazio che accoglie il nuovo laboratorio è nell’ex aula docenti. Uno spazio ampio e luminoso che ha permesso di progettare un ambiente di apprendimento attrezzato e versatile.

"L’idea – ha spiegato la docente Lucia Lavuri – era quella di realizzare uno spazio, fisico e non, dove convogliare risorse scientifiche, tecnologiche e artistiche già in possesso della scuola, integrandole con ulteriori strumenti in un locale più ampio, versatile e multifunzionale. La scelta è stata di partire dall’esistente: scaffalature, alcuni tavoli e alcune strumentazioni, arricchendo con nuovissimi tavoli e sgabelli adatti alle varie sperimentazioni e attività, banconi da lavoro, tavoli apribili, carrelli mobili e sedute comode ed ergonomiche. E’ stato anche riattivato il forno per la ceramica". La dirigente Desideri, ha sottolineato che la realizzazione del laboratorio è il frutto di una progettazione del team del Pnsd d’istituto. Per la Fondazione Caript, Ezio Menchi ha espresso massima soddisfazione: "Questa è una scuola pilota del territorio, perché via via sposta le frontiere in avanti, con la tecnologia dedicata all’estensione delle capacità di operare".

Piera Salvi