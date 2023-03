"Servono subito azioni per conservare l’acqua"

La questione climatica è tema centrale e di riflessione anche per Coldiretti Pistoia. "Nonostante le piogge degli ultimi giorni, il livello di attenzione deve restare alto. E non deve farci dimenticare i fenomeni strutturali portati dal cambiamento climatico – spiegano dall’associazione –. Sicuramente le falde acquifere, dopo la siccità della scorsa estate, non sono state rimpinguate, quindi rimangono in allerta i produttori agricoli. In Valdinievole c’è preoccupazione, in questo senso per i seminativi. Analogo discorso vale anche per i vivai, le riserve d’acqua non sono adeguate, e se si ripresentasse una situazione analoga al 2022, non basterebbe l’ottima infrastrutturazione con impianti goccia a goccia e laghetti di recupero acqua ad evitare grandi conseguenze". Di sicuro occorre agire per preservare la risorsa idrica, con piccoli e grandi bacini di accumulo, sia con l’innovazione nei campi. "Dobbiamo migliorare la raccolta delle acque piovane – continua Coldiretti –: oggi a livello nazionale si arriva all’11%, ma occorre arrivare al 50%. Occorre attivare le politiche di adattamento al cambiamento climatico che significa anche accelerare sul progetto di recupero degli invasi che sono tanti e che la burocrazia ha svuotato in questi anni. In Italia intanto cresce del 31% in un anno il fatturato dell’agricoltura 4.0 che fra droni, robot, satelliti e controlli da remoto supera i 2 miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti del meteo pazzo.