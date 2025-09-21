Servono due milioni per i lavori. Obiettivo: viabilità ed edifici: "I progetti sono pronti e realizzabili"

Il Comune di Pescia ha avanzato la candidatura per sei importanti progetti per la messa in sicurezza del territorio, interventi che, se le richieste verranno accolte, saranno strategici per la tutela del territorio, il recupero del patrimonio edilizio e la viabilità locale. L’investimento complessivo necessario è, in totale, di 2.2 milioni di euro, per ottenere i quali l’amministrazione comunale ha partecipato alla linea di finanziamento statale ‘Contributi per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio’, prevista dall’articolo 1, comma 139 della Legge 145/2018, per l’annualità 2026. Il bando è stato promosso dal Ministero dell’Interno con scadenza lo scorso 15 settembre, e rappresenta un’importante opportunità per i Comuni impegnati nella prevenzione dei rischi ambientali e nella salvaguardia del patrimonio pubblico.

Le sei richieste di contributo avanzate dall’amministrazione comunale sono relative ad altrettanti interventi già dotati di progetto approvato: riguardano la messa in sicurezza del ponte di San Piero, 410.000 euro su un totale di spesa di 1.050.000 euro, cofinanziati da Regione Toscana e Verallia Spa; adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del palazzo comunale di piazza Obizzi, per 1.188.000 euro; la messa in sicurezza del ponte di Sorana, con spesa prevista 180.000 euro; l’asfaltatura e la messa in sicurezza di via Mentana, intervento del costo di 200.000 euro; e due progetti di messa in sicurezza della viabilità della Val di Torbola, per 400.000 euro complessivi.

"Abbiamo candidato sei progetti alla linea di finanziamento del Ministero dell’Interno per interventi strategici per il nostro territorio– dichiara il vice sindaco Luca Tridente, che in Giunta ha anche la delega alla Montagna –Si tratta di opere fondamentali che rispondono a esigenze reali e urgenti, in particolare dopo anni di mancata manutenzione". Tridente sottolinea l’importanza di ciascuno degli interventi: "Il palazzo comunale di piazza Obizzi - inizia - necessita da tempo di un adeguamento strutturale e funzionale. Via Mentana, strada ad alta frequentazione per la presenza dello stadio comunale e del parco ‘Il sorriso di Elisabetta’, versa in condizioni critiche. Inoltre, abbiamo posto grande attenzione alla montagna con tre interventi dedicati, tra cui la messa in sicurezza del ponte di Sorana e della viabilità della val di Torbola". Adesso non resta che attendere l’esito delle valutazioni fatte dal Ministero: "siamo consapevoli- conclude il vice sindaco -di aver presentato progetti coerenti con gli obiettivi del bando, cantierabili in tempi certi e rispondenti a bisogni della comunità".

Emanuele Cutsodontis