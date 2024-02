Servizio civile. Alla Caritas ci sono 8 posti

C’è qualche giorno in più per partecipare al bando per svolgere il servizio civile in Caritas. I termini sono stati prorogati al 22 febbraio, giorno di scadenza della presentazione delle domande. Sui territori dove sono attive le Caritas diocesane di Pistoia e di Pescia sono confermati anche per quest’anno gli 8 posti a disposizione, rispettivamente sei a Pistoia e due a Pescia, rinnovando così la possibilità di intraprendere una nuova occasione formativa e lavorativa importantissima da offrire a giovani con il desiderio e la motivazione per avviare un anno di attività nell’aiuto al disagio adulto dei due territori. A conforto del valore del progetto ci sono anche testimonianze di chi vi ha già preso parte "Le mansioni che vengono assegnate - racconta Giorgia, 26enne pistoiese che ha svolto il servizio civile in Caritas alla mensa Don Siro Butelli per 12 mesi a partire da maggio 2022 - sono l’accoglienza dell’utenza, l’erogazione dei pasti e preoccuparci, assieme agli altri volontari, di far sì che le persone siano a proprio agio nel poter avere accesso alla struttura. L’esperienza mi ha portato a maturare e crescere nel lavoro di gruppo e nel migliorare la fase di ascolto: sono tante le cose che ho avuto la possibilità di apprendere; senza dubbio l’esperienza in Caritas è qualcosa che consiglio a tutti e che rifarei". Per quanto riguarda gli aspiranti operatori volontari la modalità di iscrizione resta ancora esclusivamente attraverso la piattaforma on line del servizio civile.