Servizi educativi. Uno scambio con Parigi

Una nuova esperienza di scambio con la realtà educativa di Parigi ha coinvolto nei giorni scorsi i servizi educativi di Pistoia. In continuità con il lavoro portato avanti dalla dirigente Federica Taddei lo scorso anno, due insegnanti, Silvia Lazzerini e Deborak Cappellini, hanno avuto l’opportunità di conoscere le varie tipologie di servizi offerte dalla amministrazione parigina ai bambini e alle loro famiglie. Giornate intense di scambi, che hanno avuto l’obiettivo di rafforzare il dialogo che da anni c’è tra Parigi e Pistoia, un dialogo intorno alle pratiche professionali e ai contesti educativi al fine di costruire luoghi sempre più capaci di prendersi cura dell’infanzia. In particolare, per le insegnanti è stato possibile conoscere il progetto sperimentale Cap Maternelle e osservare quanto i viaggi scambio con Pistoia abbiano innescato e alimentato buone pratiche e interessanti cambiamenti all’interno delle stesse strutture educative coinvolte nel progetto.