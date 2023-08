Servizi e prenotazioni esami on line L’Asl offre aiuto con i “facilitatori“

Prenotare, spostare, disdire un visita in modalità on line? Prenotare un prelievo ematico? Attivare la tessera sanitaria? Consultare il Fascicolo Sanitario per il ritiro dei referti? Cambiare il medico o il pediatra di famiglia? Diventa tutto più semplice grazie alla presenza dei “Facilitatori digitali“. Da settembre saranno presenti in diversi presidi aziendali per aiutare i cittadini. Il servizio viene attivato dall’Azienda Usl Toscana centro tramite i volontari del servizio civile, formati dalla stessa Azienda sanitaria, per informare e coadiuvare i cittadini nell’utilizzo del sistema digitale per le prenotazioni, e non solo, ormai messo da tempo a disposizione dalla Regione Toscana. Tale sistema permette, disponendo di cellulare o tablet o computer, da qualsiasi luogo, e in qualsiasi momento, di accedere al Cup on line (è necessario essere in possesso della ricetta dematerializzata bianca) e a molti altri servizi. I Facilitatori Digitali insegneranno ai cittadini anche come effettuare il pagamento delle prestazioni attraverso tutte le modalità del sistema PagoPA e ad attivare lo Spid, compresa l’apertura di un account di posta elettronica.

"È un’altra iniziativa che vuole offrire ai cittadini la possibilità di conoscere sempre meglio le numerose opportunità che offre il sistema digitale regionale e la nostra Azienda sanitaria impegna i Volontari del Servizio Civile in questa importante funzione, quella dei “Facilitatori“, con l’obiettivo di far crescere la platea delle persone nell’utilizzo di tale sistema che offre innumerevoli vantaggi” ha commentato il dottor Leonardo Pasquini, direttore dello staff della direzione amministrativa aziendale. Dal prossimo primo settembre i “Facilitatori digitali“ saranno presenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 all’ospedale San Jacopo nonché anche nei presidio Morgagni, centro Polivalente di Borgo San Lorenzo e negli ospedali San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata, Santo Stefano e San Giuseppe. I “Facilitatori Digitali“ sono presenti nelle sedi aziendali dal 2022, ma dal primo settembre sarà possibile prenotare con loro un appuntamento grazie ad agende dedicate a questo tipo di servizio.

Per avere un appuntamento con il “Facilitatore Digitale“ è necessario chiamare il servizio Cup telefonico aziendale numero unico 055 54 54 54 tasto 2; oppure rivolgersi di persona allo sportello Cup territoriale più vicino alla propria abitazione; in alternativa sempre rivolgendosi di persona ad uno degli sportelli delle farmacie, parafarmacie, associazioni di volontariato e Istituti accreditati aderenti al servizio Cup.