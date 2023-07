Serve personale per garantire i servizi "Investire sulle strutture non basta"

"Scontiamo anni di mancata programmazione sia a livello nazionale che regionale, con i fondi Pnrr per la sanità rischiamo di avere edifici funzionali con strumentazioni di ultima generazione, ma vuoti di personale idoneo per far funzionare il servizio". La dottoressa, presidente della Società della salute pistoiese nonché vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti mostra tutte le sue preoccupazioni per il futuro dei servizi sanitari del territorio, e lo fa a margine della presentazione di un libro avvenuta alla biblioteca San Giorgio dove si è proprio discusso del futuro della medicina moderna. Le criticità non sono nuove e sono quelle denunciate non solo dalle categorie sindacali dei medici, ma anche dagli operatori che lavorano in prima linea negli ospedali pistoiesi e nel territorio. "Possiamo anche pensare di modificare oggi le regole di accesso agli studi medici – tuona Celesti –, però gli effetti di queste decisioni li potremo vedere solo tra sei o sette anni".

Già oggi abbiamo una cronica carenza di medici di medicina generale disposti a prestare servizio nelle aree più periferiche del territorio. Da Sambuca, a Cireglio fino a Marliana abbiamo visto quali sono le criticità. Riceveremo molti soldi dall’Europa e siamo a pronti ad investirli nella sanità, ma se manca il personale chi li farà funzionare una volta aperte le strutture? Non solo, Celesti spiega come sia cambiata l’assistenza medica nel corso degli anni. "In Toscana abbiamo progettato ospedali per intensità di cura che dimettono un paziente ancora non perfettamente guarito – dice la vicesindaco –. Ma è per questo che è nel territorio che oggi bisogna investire. Noi avremo il Ceppo per le cure intermedie, ma in tutte quelle zone dove questi servizi non sono previsti lasciamo i pazienti in mano alle famiglie?".

Infine l’importanza di lavorare sulla prevenzione per evitare che il cittadino diventi un altro paziente da curare dal Sistema sanitario nazionale. "La medicina di genere, studiata sugli stili di vita di uomini e donne – sottolinea Celesti – è un altro tassello di fondamentale importanza. L’essere donna, l’essere uomo non soltanto è differente sotto l’aspetto biologico e ormonale ma condiziona sia lo stato di salute che lo stato di malattia. il fumo oggi ad esempio è aumentato tra le donne e proporzionalmente diminuito negli uomini. Abbiamo visto che dopo la menopausa i problemi cardiovascolari nelle donne come gli infarti sono aumentati e per questo andrebbero controllate le donne fumatrici sotto questo aspetto, anche perchè è più difficile la diagnosi di infarto nel genere femminile. E poi – conclude Celesti – investire in prevenzione. La prevenzione sulle patologie più frequenti sia negli uomini che nelle donne. La previsione doveva essere quella di investire il 5 per cento dei fondi disponibili, ma siamo arrivati quasi alla metà di quella cifra. Solo aumentando gli investimenti in questo senso potremo sperare di garantire tutti i servizi necessari a chi, nonostante tutto, si ammala comunque ed ha bisogno dei servizi ospedalieri e territoriali".

Michela Monti