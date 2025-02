"Serve chiarezza sugli orari di apertura"

Tra dati sul sito e fatti c’è una differenza. Lo segnalano alcuni nostri lettori che si sono trovati davanti a uffici chiusi nonostante il sito internet ufficiale della Procura della Repubblica fornisca indicazioni differenti.

"Nonostante il sito ufficiale della Procura indichi chiaramente che gli uffici sono aperti a partire dalle 9 del mattino, in realtà l’accesso al pubblico avviene solo alle 11 – si legge nella nota alla nostra redazione – Questa incongruenza crea disagi notevoli per i cittadini che, fidandosi delle informazioni online, si presentano negli uffici in orari sbagliati, perdendo tempo e talvolta addirittura rischiando di dover riprogrammare impegni importanti. In un’epoca in cui l’accesso alle informazioni è fondamentale per garantire una gestione trasparente ed efficiente dei servizi pubblici, non è tollerabile che una semplice correzione degli orari non venga effettuata – proseguono i cittadini – , continuando a generare confusione e disagi inutili per i cittadini".

Da qui la richiesta che le autorità competenti della Procura della Repubblica di Pistoia "prendano al più presto provvedimenti per risolvere questa problematica, aggiornando tempestivamente le informazioni online e provvedendo a una comunicazione chiara riguardo agli orari di apertura degli uffici" (foto d’archivio).