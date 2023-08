Serravalle, un tuffo nel Medioevo Il ritorno del Palio di San Lodovico

Per tutta l’estate, Serravalle Pistoiese vivrà immersa in piena atmosfera medioevale grazie alle iniziative volute e patrocinate dall’assessorato al turismo e alle rievocazioni storiche. In collaborazione e sinergia con la Pro loco di Serravalle e con il comitato dei festeggiamenti di Castellina, sono già stati definiti tre appuntamenti che catalizzeranno l’attenzione di turisti e residenti. "L’amministrazione tutta – fa sapere l’assessore al turismo Maurizio Bruschi – , insieme alle associazioni di rievocazioni storiche locali, è impegnata da mesi in incontri, confronti per far sì che, dopo diversi anni, tornassero queste iniziative storiche nel nostro comune. Cena medioevale, Palio di San Lodovico e Assedio alla Rocca. Oggi posso finalmente dire di esserci riuscito, in collaborazione con il Comitato dei Festeggiamenti di Castellina, l’associazione Balli L’aura e Pro loco di Serravalle Pistoiese". Da ieri e fino al 19 agosto si svolgeranno infatti, all’ombra della rocca di Castruccio, i festeggiamenti in onore di San Lodovico d’Angiò, patrono di Serravalle Pistoiese. Il santo originario di Tolosa, in Francia, è talmente venerato in paese che moltissimi abitanti hanno come primo o come secondo nome proprio Lodovico. Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo il 17 e il 18 agosto si terrà di nuovo, dopo quattro anni di assenza, il Palio degli Arcieri, tenzone di tiro con l’arco fra i quattro rioni di Serravalle Paese, Masotti, Castellina e Ponte di Serravalle. La sfida, ideata nel 1993 dall’appassionato di arco e di Medioevo Luciano Moroni, giunge quest’anno alla ventottesima edizione, mentre i festeggiamenti per San Lodovico affondano le loro radici ben 717 anni fa, nel lontano 1306. L’evento prenderà il via il 17 agosto con una gara aperta a tutti su ben 14 piazzole ricavate nell’antico borgo. La sera, alle 21, si svolgerà invece il Palio dei Mercenari, che vede il suo esito nell’assegnazione di quattro mercenari ai vari rioni che, il giorno dopo, si contenderanno il palio di San Lodovico. Quest’anno, il cencio simbolo della vittoria è stato dipinto dall’artista Paola Sacchetti. La gara prenderà quindi il via alle 21 del 18 agosto e si svolgerà nell’area della Rocca di Castruccio. Gli arcieri, due per rione più un “mercenario”, avranno l’opportunità di scoccare tre frecce alla volta. Durante la gara, si potranno ascoltare musiche medioevali e assistere a spettacoli a tema. La direzione artistica è affidata a Simone Antonetti e ad Alessio Dolfi, rievocatori dell’associazione di ricostruzione storica “Sole e Acciaio” e della Pro loco di Serravalle Pistoiese.