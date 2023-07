Serravalle, tre giorni a tutto Rock Il sogno e la sfida dentro la Rocca

Settima edizione di Serravalle Rock, dal 28 al 30 luglio, nella Rocca di Castruccio. E’ stato presentato in questi giorni l’evento promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese e sponsorizzato da Toscana Energia e Publiacqua. "Finalmente ci siamo – ha detto l’assessora alla cultura, Ilaria Gargini –, dal prossimo venerdì, 28 luglio, saranno tre le serate all’insegna della musica rock con cantanti del panorama europeo. E vedremo splendere la rocca serravallina." Grande è l’attesa anche da parte dell’assessore al turismo, Maurizio Bruschi: "Siamo pronti ad accogliere gli appassionati del Serravalle Rock. Venerdì, alle 20, organizzeremo la visita alla Torre del Barbarossa e un aperitivo al tramonto a cura del circolo locale". L’ingresso ai concerti è libero e ci saranno stand enogastronomici. "Serravalle Rock nasce come un sogno, la sfida di portare all’interno di uno scenario magnifico un evento dedicato alle band emergenti, spesso in difficoltà a trovare lo spazio che meritano – ha spiegato Lorenzo Becciani dell’ufficio cultura, nonché direttore artistico –. Apriranno la serata inaugurale due figure femminili: Sara Parigi e Talèa. La prima è un’artista pratese, premiata con i Lady In The Radiator al Rock Contest di Controradio. Cecilia Quaranta, in arte Taléa, ha invece un rapporto speciale con Serravalle Pistoiese. Si è esibita da noi quando era ancora quasi sconosciuta ai più, strabiliando i presenti per la sua sensibilità vocale. Poi sono arrivati X-Factor e lo studio con Flavio Ferri dei Delta V, per il debutto discografico. Chiuderanno la prima serata i Wicked Expectation, tra elettronica e post-rock, che di recente hanno vinto il premio della critica al Rock Contest di Controradio". Per sabato sera, 29 luglio, due grandi esclusive. Prima salirà sul palco The Elephant Man, la nuova band di Max Zanotti (Casablanca, Deasonika) che è stata prodotta da Steve Lyon, ingegnere del suono di dischi dei Depeche Mode e dei Cure.

"Poi sarà la volta di Thomas Frank Hopper, ospite straniero per la prima volta in Italia – spiega ancora Becciani –. Chitarrista blues rock belga con una tecnica incredibile, ma soprattutto una voce pazzesca già accostata a Robert Plant". Domenica 30 evento nell’evento: "I Platonick Dive, la migliore post-rock band italiana, ha infatti scelto Serravalle per celebrare il decennale di “Therapeutic Portrait“, un disco che ha fatto la storia del genere non solo nel nostro paese – sottolinea il direttore artistico –. Ad aprire i Klidas, tra post-rock, prog e jazz, e gli Endless Harmony, alternative rock band veneta". In occasione della VII edizione del festival l’etichetta Vrec pubblicherà il quarto volume della compilation di Serravalle Rock, che verrà distribuita gratuitamente nei tre giorni della manifestazione.

Gabriele Acerboni