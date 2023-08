Serravalle rock, che show Il successo di pubblico premia la buona musica

Giù il sipario sulla settima edizione del Serravalle Rock 2023. Il festival si è concluso ieri sera con l’esclusivo concerto dei Platonick Dive che hanno scelto la Rocca di Castruccio per festeggiare il decennale del loro album d’esordio "Therapeutic Portrait". Un concerto a suo modo storico visto anche l’innovativa idea di omaggiare tutti i presenti al live con dei contenuti esclusivi scaricabili tramite un’applicazione dedicata. La band livornese, composta da Gabriele Centelli (chitarra, tastiere, voce, electronic sampler), Marco Figliè (chitarra, effetti, electronic sampler) e Jonathan Nelli (batteria), nonostante fosse ferma da quattro anni, si è confermata in gran forma e pronta per tornare in tour con nuovo materiale inedito.

Grande conferma anche gli Endless Harmony, che dopo il 2016 quando erano ancora all’esordio giovanissimi, sono tornati con un nuovo album "Emerge", ancora più rock e potente, sempre guidati dalla splendida voce dell’italo-dominicana Pamela Perez. Rivelazione della serata i marchigiani Klidas, arrivati a Serravalle per presentare il nuovo album "No Harmony", con un sound unico, stratificato ed avvolgente.

Serravalle Rock si conferma come un importante appuntamento della scena musicale estiva toscana. Perfette le performance degli artisti invitati quest’anno: indimenticabile il rock blues internazionale del belga Thomas Frank Hopper così come gli show più elettronici di Talèa, Wicked Expectation Platonick Dive. Il pubblico ha ancora una volta risposto con partecipazione al Festival nella storica è splendida cornice medievale della Rocca serravallina.

"Si è conclusa la settima edizione di Serravalle Rock - ha detto Ilaria Gargini, assessore alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese -, soddisfazione per la numerosa presenza di appassionati alla Rocca, scenario ancora unico, dove la musica sembra riuscire a staccare gli spettatori dalla realtà e immergerli in un bellissimo nuovo mondo. Appuntamento alla prossima edizione". L’organizzazione del Serravalle Rock tiene a ringraziare i main sponsor del Festival, Toscana Energia e Publiacqua, e tutti gli uffici comunali ed i volontari della VAB, Misericordia Casalguidi e Cantagrillo, e Gruppo Alpini per il loro prezioso contributo.

Gabriele Acerboni