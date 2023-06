Serravalle, Musica, Spettacoli e Gastronomia nella suggestiva Rocca di Castruccio

Tre differenti iniziative, spazianti fra musica dal vivo, spettacoli e stand di gastronomia ed artigianato, che si terranno nella cornice offerta dalla Rocca di Castruccio. Questo il calendario degli eventi che si svolgeranno a Serravalle nelle prossime settimane. Iniziando dal "Serravalle Opera" in programma nel prossimo fine settimana ad ingresso libero: venerdì prossimo alle 21 andrà in scena una "selezione in forma semi-scenica" della "Tosca" di Giacomo Puccini, mentre il giorno successivo inizierà alla stessa ora il concerto lirico della Puccini’s Chamber Orchestra. L’attenzione si sposterà quindi al weekend successivo, visto che l’8 e il 9 luglio prossimi prenderà il via "Notti d’Oriente". Una manifestazione che porterà in dote esibizioni folkloristiche tipiche del Giappone, dell’India, della Thailandia e dell’Estremo Oriente in generale, con i visitatori che avranno la possibilità di assistere ad esempio alla cerimonia del tè o di acquistare pietanze o prodotti artigianali dell’Asia. A chiudere questo primo trittico ci sarà il "Serravalle Rock", che fra il 28 e il 30 luglio vedrà esibirsi sul palco i Platonick Dive, il chitarrista Thomas Frank Hopper, gli Endless Harmony e Talèa. E guardando oltre, all’orizzonte si intravede già il "Serravalle Jazz", pronto a partire il 27 agosto prossimo per chiudersi il 31. "Appuntamenti che rientrano anche nell’ambito della valorizzazione della Rocca – ha commentato l’assessore alla cultura Ilaria Gargini – che a nostro avviso resta il luogo migliore per ospitarli. Nonchè quello più suggestivo".

Giovanni Fiorentino