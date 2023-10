Serravalle - Montecatini. Arriva il nuovo autobus

Una nuova linea di bus che collegherà Serravalle, Montecatini e Pieve a Nievole. Questa la novità che era stata annunciata dall’assessore al trasporto pubblico Maurizio Bruschi, nel corso di una seduta del consiglio comunale risalente alla scorsa primavera. E che dopo esser stata messa a punto nei mesi scorsi, diventerà realtà a partire dal mese prossimo, su queste basi: la "linea 808" di Autolinee Toscane dovrebbe infatti "debuttare" fra pochi giorni. E partendo da Montecatini Terme attraverserà Montecatini Alto, Nievole, Ponte di Serravalle e Pieve a Nievole, per poi fare ritorno al punto di partenza e ripartire.

"Siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto insieme alla Provincia di Pistoia, al Comune di Montecatini Terme e ad Autolinee Toscane, per arrivare a questo risultato – ha commentato l’assessore Bruschi a tal proposito - un lungo lavoro voluto da tanti abitanti della zona di via Marlianese, Nievole e delle Colline di Marliana. Sarà un servizio che permetterà di raggiungere le fermate per Pistoia e per la Valdinievole. E che era stato sollecitato anche da una raccolta firme lanciata dall’amica Sara Petrocchi, che voglio ringraziare". Per quanto concerne l’itinerario, l’autobus partirà dalla stazione di Montecatini, in Piazza Italia. Da lì raggiungerà Montecatini Alto, per poi proseguire verso la frazione di Nievole ed entrare nel territorio comunale di Serravalle. A quel punto, la corsa proseguirà in direzione di Ponte di Serravalle, dirigendosi verso la Colonna e passando attraverso Pieve a Nievole. Per poi fare ritorno in Piazza Italia, a Montecatini. Gli orari della nuova linea e il numero delle corse giornaliere saranno resi noti nelle prossime ore da Autolinee Toscane.

"Un’iniziativa che viene incontro alle esigenze dei residenti che, per motivi di studio o di lavoro, hanno necessità di spostarsi verso Montecatini – ha concluso Bruschi – dal 2 novembre prossimo potranno farlo senza dover ricorrere a mezzi di trasporto propri. Infine, questa nuova linea darà a nostro avviso un contributo ulteriore alla valorizzazione turistica dell’intera area che attraversa".

Giovanni Fiorentino