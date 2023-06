Serravalle, Firma del contratto per la pista d'atletica entro fine mese

"La firma del contratto con la ditta vincitrice dell’appalto è prevista a giorni, sicuramente entro fine mese. Per poi dare inizio ai lavori". L’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini (foto) ha così fatto il punto sullo stato d’avanzamento del cantiere che riguarderà la pista d’atletica dell’impianto sportivo di Casalguidi. Un’operazione da circa 400mila euro, che si pone come obiettivo primario il rifacimento della pista di atletica a uso scolastico e amatoriale della struttura. Il piano prevede in particolare una serie di interventi per rifare l’anello a sei corsie e le pedane (senza modificarne la posizione) oltre al rifacimento della pavimentazione in manto sintetico con ripristino delle pendenze corrette e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Con occhio anche alle lunette, iniziando da quella posta in prossimità dell’arrivo, che risulta completamente pavimentata con la presenza di due cassette di imbucata per il salto con l’asta. La lunetta opposta, non pavimentata, oltre ad avere la corsia per la gara delle siepi posta internamente all’anello, ospita invece una pedana per il lancio del peso, due pedane per il lancio del martello (o del disco), prive di gabbia di protezione e la pedana del giavellotto che interseca la curva. Le varie operazioni previste comportano, nelle diverse fasi lavorative, l’occupazione dell’intera zona sportiva con l’impossibilità di utilizzare il campo da calcio posto all’interno della pista. Gli operai dovrebbero quindi mettersi a lavoro nelle prossime settimane, per concludere l’operazione prima dell’inizio della nuova stagione sportiva.

G.F.