"La lista Serravalle Civica non è rappresentata in consiglio comunale. Per questo – precisa il Comune di Serravalle – è erroneo e fuorviante definire gli aderenti a questa lista come “consiglieri comunali “, facenti parte di un “gruppo consiliare” che non esiste. Coloro che si riconoscono in questa sigla, non sono rappresentanti del popolo nelle istituzioni. Non si può quindi parlare di “opposizione” perché questa formazione non ha ottenuto i voti necessari per accedere in consiglio comunale. Alle elezioni del giugno del 2022, la lista Uniti per Serravalle (con Piero Lunardi candidato sindaco) ottenne il 54,5%, con 11 consiglieri mentre la lista Insieme centrosinistra per Serravalle si attestò al 35,1% con 5 consiglieri (poi diventati 4 per l’ uscita di uno di loro da questo gruppo) che sono l’unica opposizione all’attuale giunta".