Serata Mods al Circolo Arci San Felice, Presentazione del Libro di Lorenzo Gatta e Live degli Organ Squad

"Serata Mods" al circolo Arci San Felice: è in programma sabato primo luglio a partire dalle 17.30, con la presentazione del libro "Living on a thin line" di Lorenzo Gatta, alla presenza dell’autore. Dalle 19 alle 21:30 si balla con la selezione di vinili a cura di Francesco "Coxca" Giovannini e Roberto Melis, mentre dalle 21.30 alle 23 ci sarà l’atteso live del gruppo "Organ Squad". In chiusura, fino a mezzanotte, ancora selezione musicale su vinile con Coxca e Melis. Ingresso riservato ai soci Arci, possibilità di cenare in loco su prenotazione (per info: 0573 41357; Whatsapp 320 0334781; Facebook @Circolo Arci San Felice - Pt; Instagram @circoloarcisanfelice).

Quanto a "Living on a thin line" di Lorenzo Gatta, l’autore ha da tempo abbracciato la filosofia ed etica Mod che traspone in un divertente e appassionato romanzo di palese e voluto sapore "quadrophenico", ambientato nella Londra a cavallo tra i Cinquanta e Sessanta nella prima scena Modernista. Gli ingredienti ci sono tutti: la Soho dei tempi, gli scontri con i Rockers, un fugace e fortuito incontro con i Quarrymen in procinto di diventare Beatles, "il travestito Lola" (cit. i Kinks) e tanto altro. Il racconto è spedito e vivace, urgente e virtuosamente naif.

In merito agli "Organ Squad" (GarageBeat), si tratta di un gruppo modenese ancora fresco di un esordio discografico, "One", che ha pienamente convinto pubblico e critica. La band unisce garage, beat e powerpop per creare un sound coinvolgente e assolutamente irresistibile. Caratterizzati dal suono dell’organo Hammond, ispirati alla Swinging London degli anni 60, mod per vocazione, la "squadra" é sempre pronta ad incendiare il palco.

albe