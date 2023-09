Serata di Chiusura di 'Notti di Stelle' a Pistoia per Beneficenza CRI

Serata di chiusura per il cartellone "Notti di stelle" questo sabato nell’anfiteatro di Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli. Ultimo atto in musica con "Stereogrammi musicali", spettacolo di musica live con il gruppo Banda Zenzero con inizio previsto per le 21.30. Come ogni serata in Fondazione, anche questa avrà uno scopo benefico, con destinatario stavolta il Comitato Croce Rossa Italiana di Pistoia che ne cura l’organizzazione. La serata si pone a conclusione della lotteria della Cri di Pistoia partita a maggio, nella settimana dedicata alle celebrazioni della Croce Rossa stessa. L’obiettivo finale è quello di riuscire a implementare i mezzi di soccorso e trasporto sociale a disposizione del Comitato ed erogare un servizio sempre più a misura dei cittadini.

Nel corso dell’evento verranno resi noti i nomi dei vincitori della lotteria, mentre a far da colonna sonora della serata ci sarà proprio la Banda Zenzero, un giovane gruppo da tempo sulla scena musicale locale e nazionale. Accompagnerà la serata un piacevole angolo ristoro con stuzzichini, bevande e brindisi finale. Gli ingressi sono a offerta per il Comitato di Croce Rossa Italiana di Pistoia, con spettacolo e consumazione a partire da 15 euro. Per informazioni: 0573.477423 o 0573.308084.

linda meoni