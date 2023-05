Sensibilizzare i giovani "Legalità e istituzioni"

Domani il vicequestore Antonio Fusco incontra i ragazzi delle scuole De Franceschi e Pacinotti per parlare di legalità. Un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali e avvicinarle al tempo stesso alle istituzioni pubbliche. Talvolta, soprattutto quando si è giovani, può essere facile scivolare nella violazione di norme le cui conseguenze possono apparire innocue, tuttavia le implicazioni derivanti da comportamenti illeciti possono essere gravi.

I ragazzi che frequentano le scuole vivono la stagione della vita in cui si prova la necessità di esprimere la propria individualità e il bisogno di libertà ed è proprio in questo periodo che è bene tenere sempre a mente l’importanza di vivere nei confini della legalità. Parafrasando il padre costituente Piero Calamandrei, il messaggio che vuole trasmettere il vicequestore Fusco, è che non esiste alcun contrasto tra libertà e legalità.

Anzi, la legalità e il rispetto delle regole rappresentano la condizione che permette a tutti di vivere pacificamente e, dunque, in libertà. L’incontro di lunedì (dalle 10 alle 12) al quale parteciperanno gli studenti delle classi terze, fortemente voluto dalla dirigente Elena Pignolo, si inserisce all’interno del ciclo di incontri realizzati nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica, di cui è referente la professoressa Enrichetta Paola De Cillis.