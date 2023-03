Sempre più poveri Una famiglia su cento ora fatica ad arrivare alla fine del mese

Da qualche mese a questa parte, tramite inchieste ed approfondimenti, La Nazione ha messo in evidenza quanto sia difficile il momento economico ed occupazionale che si sta vivendo nella nostra provincia. Dagli assegni più alti incassati in Toscana per il Reddito di cittadinanza a percentuali a due cifre riguardanti la disoccupazione giovanile e quella under 30 fino alle ore di cassa integrazione; dagli aumenti degli sfratti per morosità giungendo agli oltre duemila assistiti dai centri di ascolto Caritas nei primi sei mesi del 2022 fino a numeri in altalena costante sul fronte dell’export, soprattutto per alcuni distretti. Una sommatoria che, in conclusione, porta a classifiche di qualità della vita che risultano in costante decrescita ed alle prese con una forte depressione.

In questo quadro va ad innestarsi il "Rapporto sulle povertà" che è stato presentato di recente dalla Regione Toscana e che, purtroppo, conferma e consolida tutti questi dati e le apprensioni già snocciolate finora. Di fronte ad una povertà relativa regionale al 15,1 per cento (vale a dire la differenza economica nel fruire dei beni in rapporto al livello economico medio), nel Pistoiese si arriva addirittura a toccare il 20 per cento, un dato che si allinea a quanto succede nella vicina Prato. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, l’incidenza è fra le più alte in assoluto con la Valdinievole che traina la provincia arrivando fino al 5 per cento mentre capoluogo e piana si fermano, si fa per dire, al 3,2 per cento e risulta comunque essere il valore più elevato di tutta l’area metropolitana. Tutto questo va poi inserito dentro un quadro regionale che afferma come, nel 2021, le famiglie che si trovavano in difficoltà ad arrivare a fine mese erano il 2 per cento ma, nel 2022, sono salite al 10 per cento e che 14 toscani su 100 si definiscono poveri secondo i rilevamenti fatti alla fine dello scorso anno.

Ci sono, però, anche altri indicatori che mettono in luce quanti soldi veri ci sono nelle tasche dei pistoiesi. Per esempio, il 17 per cento del campione analizzato dal rapporto ha delle difficoltà nell’acquisto della carne al supermercato ed il 26 per cento ad effettuare i pagamenti necessari legati alla propria salute. A livello di vulnerabilità finanziaria, invece, ci sono altri aspetti da considerare: nel pistoiese il 51 per cento del campione ha difficoltà a sostenere spese superiori ai 5mila euro, il 36 per cento rinuncia alle vacanze ed il 35 per cento a cinema, teatro e ristorante mettendo Pistoia ai primi posti su questo fronte lanciando, pertanto, segnali poco incoraggianti anche per il terziario che è divenuto, oramai, un traino notevole a queste latitudini. Ecco perché, di fronte alle sfide future di un contenimento dei costi delle bollette e la fine della misura del reddito di cittadinanza, unitamente ai rischi che potrebbe correre a breve il settore dell’edilizia qualora il Superbonus saltasse per aria, la situazione nella nostra provincia potrebbe divenire ancora più allarmante.