Sempre più ’green’. Migliaia di alberi e arbusti pronti per essere piantati

PISTOIA

C’è tanto elettrico e nuovo verde nella città del futuro pensata dall’amministrazione e validata, di recente, dal via libera della Giunta comunale al Piano di azione per il risanamento della qualità dell’aria 2023 che, come approfondito da La Nazione in queste due pagine, va a tracciare una nuova traiettoria della Pistoia del 2030 e anche oltre. Per arrivare a risultati importanti un ruolo fondamentale ce l’avrà tutta l’area a sud intorno alla stazione ferroviaria in procinto di essere riqualificata con parcheggi scambiatori, nuovo terminal bus e molto altro ancora.

Fra questo, la possibilità di realizzare una velostazione (così come anche in piazza Oplà ed in piazza San Francesco) col triplice obiettivo di limitare la sosta irregolare delle bici sui marciapiedi, contrastare i furti e favorire uno scambio-modale: questo si attuerebbe con parcheggi chiusi e sicuri con accesso controllato, e videosorvegliato, con la previsione di installazione di kit di riparazione fai da te e lo spazio dedicato al bike sharing e noleggio, ripercorrendo un progetto già provato in passato e fallito (con i segni ancora visibili dei parcheggi per bici devastati). In questo caso si parla di 280 posti complessivi.

Sempre a proposito di due ruote non a motore, fra le anticipazioni del Pums ci sarebbe anche la realizzazione, in via sperimentale, di un’area a precedenza ciclabile nell’anello costituto da corso Fedi, corso Gramsci, piazza San Francesco, via Trinci, piazza San Lorenzo, via del Fiore, Baroni e Laudesi con percorso promiscuo coi pedoni e i veicoli a motore con apposita segnaletica. Minor traffico nelle strade vuol dire intraprendere percorsi virtuosi con le principali realtà produttive della città per ridurre i mezzi privati che circolano. E come?

Attraverso azioni di coordinamento con incentivazione del cosiddetto "Car Pooling" e l’acquisto, da parte delle aziende, di mezzi elettrici o ibridi per favorire trasporti più ’green’. C’è poi il capitolo delle colonnine per la ricarica elettrica: quattro sono state installate nel parcheggio scambiatore di porta Nuova, in quello a sud della stazione ce ne saranno altre 22 per le auto, 7 per gli autobus extraurbani, 4 per quelli cittadini e 5 per i taxi.

Infine, il verde urbano che arriverà in città grazie alle riqualificazioni e rigenerazioni. Nel complesso, per il parco Ponte Europa ci sono 236 alberi ad alto fusto e 821 arbusti, nella San Lorenzo del futuro 73 alberi e 3721 arbusti, all’ex Tiro a segno rispettivamente 15 e 30, poi altri 110 alberi di varia specie nel parcheggio scambiatore a sud con l’aggiunta di 3463 metri quadrati di aiuole, quello già installato nelle nuove aree a Bottegone e in via Attilio d’Angela fino ai 119 alberi nel "Bosco in città".

Saverio Melegari