Sempre meno famiglie nei ristoranti. Un progetto per invertire il trend

Famiglie in calo nei ristoranti? C’è un progetto per favorirne la presenza. "Aggiungi un posto a tavola, che c’è un bambino in più", è il titolo della nuova iniziativa lanciata da Fipe Confcommercio in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rivolta alle famiglie con bambini. In particolare, chi ha figli piccoli fino a 10 anni di età potrà chiedere un menù dedicato da dieci euro nelle realtà aderenti.

Un progetto che arriva adesso anche a Pistoia, con le attività associate a Confcommercio che potranno iscriversi compilando un apposito form e proponendo il loro menù dedicato ai più piccoli, dal primo febbraio al 30 giugno. Gli esercizi della ristorazione partecipanti – spiega una nota : saranno quindi automaticamente inseriti all’interno della grande campagna di comunicazione nazionale lanciata da Fipe.

"Abbiamo aderito con convinzione - sottolinea Daniele Zara, dell’Aymon Pub - poiché ci sembrava corretto fornire un piccolo aiuto alle famiglie, specie a quelle più numerose, che in questa fase storica si trovano a fronteggiare spese sempre più alte. Si tratta quindi di un incentivo in un momento di difficoltà, che consente ai genitori di essere più sereni e a noi di ricevere più clientela. Per i più piccoli abbiamo previsto un menù con pasta, pizza o cotolette, ma siamo pronti a gestire anche le richieste del momento".

Dello stesso avviso Michele Fattibene, della pizzeria La Brace: "Negli ultimi tempi - osserva - abbiamo notato un calo nella frequenza da parte delle famiglie con bambini che storicamente venivano, quindi questo diventa un incentivo importante. Lo facciamo volentieri, anche se con un po’ di fatica perché tutte le materie prime di qualità che usiamo sono molto rincarate. Prevediamo un menù speciale a base di pasta, pollo, patate fritte e altre pietanze che incontrano il gusto dei bambini". Anche Roberto Poncini, del ristorante Doppio Senso, aggiunge: "Accogliamo con favore l’iniziativa, perché rappresenta un modo per sostenere chi si trova a sostenere spese ingenti in un periodo complicato".