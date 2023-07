Seminò il panico al supermercato Condannato a tre anni di carcere

L’avvocato che lo difende, Gabriele Toninelli, è in attesa della pubblicazione delle motivazioni del giudice: solo allora potrà decidere se fare ricorso contro la sentenza nei confronti di Odion Irabor, nigeriano senza fissa dimora, condannato a tre anni di carcere senza sospensione della pena per gli attimi di "ordinaria follia" provocati lo scorso 24 gennaio all’interno del Conad di largo San Biagio. Violenze e parapiglia contro i dipendenti del supermercato, malcapitati avventori e poliziotti, proseguite poi lungo la strada esterna dove l’uomo fu bloccato (non senza difficoltà) dalle forze dell’ordine, grazie all’utilizzo del taser. La decisione è arrivata nei giorni scorsi con rito abbreviato, davanti all’uomo che – in preda alla rabbia – ha ribaltato un tavolo dell’aula. Le accuse nei suoi confronti erano quelle di rapina impropria, resistenza e lesioni verso pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni nei confronti di un dipendente del Conad. Il gip Luca Gaspari ha respinto la richiesta del difensore di Irabor di sospensione della misura cautelare.

Tutto avvenne la mattina dello scorso 24 gennaio quando, in evidente stato di alterazione, il nigeriano ha iniziato a bere tra le corsie del supermercato di largo San Biagio, prendendo le bottiglie direttamente dagli scaffali. Il personale del supermercato ha tentato di fermarlo, mentre i clienti presenti nel punto vendita si sono dati alla fuga o nascosti all’interno della struttura. L’uomo ha tentato di aggredire due dipendenti del punto vendita lanciando contro uno di loro persino una bottiglia. E alla fine è riuscito a scappare dall’uscita d’emergenza, non prima di aver danneggiato l’interno del supermercato. Una volta in strada il faccia a faccia con le forze dell’ordine che si sono trovate costrette a usare il taser per bloccarlo mentre con una bottiglia sfondava il vetro di due auto, quella di un privato e una volante della polizia. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato fermato. Attimi di follia sotto gli occhi attoniti di diversi residenti della zona. Non era la prima volta che l’uomo si aggirava in evidente stato confusionale intorno al supermercato. Ora è arrivata la condanna.

red.pt