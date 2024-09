Seicento abbonati. L’obiettivo di oggi: mille spettatori

A distanza di quasi sei mesi dall’ultima volta la Pistoiese si appresta a giocare di nuovo al Melani di fronte ai propri tifosi. Era infatti il 24 marzo scorso quando gli arancioni persero di misura il derby col Prato, sprofondando sempre più giù in classifica. Da quel giorno l’Olandesina non ha più messo piede nel proprio stadio. Ecco perchè l’attesa per questo pomeriggio alle ore 15 è papabile. L’obiettivo, seppur non dichiarato, è quello di superare quota mille spettatori, numero alla portata alla luce degli oltre 600 abbonamenti già sottoscritti nelle scorse settimane. Il dato è però destinato ad aumentare in quanto sarà possibile sottoscrivere la tessera fino al 30 settembre.