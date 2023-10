Sei milioni per lo sviluppo rurale

Venerdì scorso, 20 ottobre, è stata presentata alla Regione Toscana la nuova Strategia Leader Gal Montagnappennino che guiderà la programmazione 2023-2027. "Il nostro Gal – si legge nella nota – negli ultimi mesi è stato protagonista di un fitto calendario di incontri rivolti all’ascolto del territorio in cui i partecipanti sono stati chiamati a contribuire alla redazione della Strategia, che è stata intitolata “Abitare i luoghi, strategie di costruzione comunitaria“. La Strategia verterà su due temi fondamentali: uno riguarda i servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi, l’altro i sistemi locali del cibo, i distretti e le filiere agricole e agroalimentari. La scelta è stata ponderata sulla base dall’analisi di contesto e dei fabbisogni, degli incontri di ascolto svolti sul territorio e con il partenariato della MontagnAppennino scrl, e sull’evoluzione dei bandi della programmazione 2014-2022, in particolar modo dagli esiti del bando Azione specifica Leader “Progetti di rigenerazione delle comunità”". Marina Lauri (in foto), presidente del Gal MontagnAppennino esprime soddisfazione: "Nel periodo 2023 –2027, per le aree di riferimento (Garfagnana, Media Valle dei Serchio, Montagna Pistoiese e Alta Versilia, cui si aggiungono i territori montani dei Comuni di Pistoia, Montale, Pescia, Lucca, Capannori, Camaiore, Calci e Buti) il Gal potrà contare su quasi 6 milioni di euro per incentivare le iniziative per lo sviluppo rurale. Si tratta di fondi destinati all’attuazione del programma europeo Leader e che in questi anni ha portato sul territorio numerosi progetti innovativi realizzati con spirito di collaborazione". La Strategia dovrà essere approvata dalla Regione Toscana entro la fine del 2023.