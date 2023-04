Seguire il cuore: adottare un animale con disabilità Una scelta che può cambiare la nostra vita

Quando la volontaria Monica Chiodini ha adottato Navarre, nato senza bulbi oculari, tanti sostenevano che il suo cane avrebbe avuto una vita limitata. Lei però non si è arresa e grazie a un percorso educativo lo ha visto diventare curioso e coraggioso. Per dare la stessa opportunità ad altri quattrozampe portatori di disabilità, sensibilizzando le persone a non aver paura di ciò che sembra "diverso", ha appena fondato assieme a Chiara Landini il progetto "Beyond your limits", che vede coinvolti l’educatrice Annalisa Gironi e lo staff dell’asilo per cani "Dog’s Life" di Pistoia. Con loro anche Simona Berto, che attualmente ospita Nyo (nella foto), cane ipovedente e ipoudente proveniente dal canile di Quercia Ferrata (in provincia di ascoli Piceno).

La vita in rifugio non gli offriva possibilità di reinserimento; ora, invece, sta seguendo un percorso di socializzazione e ambientamento in contesto urbano che ha portato alla luce il suo carattere dolce e socievole e la sua grande voglia di vivere. L’obiettivo, adesso, è trovare una famiglia con voglia di mettersi in gioco, pazienza e sensibilità, che non consideri il cammino da percorrere con lui un peso, ma un’opportunità.

Vederlo correre e giocare, demolendo ogni pregiudizio, sarà la migliore delle ricompense!