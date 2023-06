Segreteria regionale Pd: ufficializzate le deleghe Per Niccolai c’è la sanità, a Querci va l’educazione

E’ andata in scena la prima riunione della segreteria del Pd toscano guidata da Emiliano Fossi, che ha assegnato nuove deleghe che vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate. In particolare, per quanto concerne i due esponenti pistoiesi, Marco Niccolai di occuperò di sanità e diritto alla salute, mentre l’azione di Simona Querci verterà su scuola, politiche educative, infanzia, contrasto povertà educativa e diritto allo studio.

"Ringrazio il segretario Fossi per avermi affidato una responsabilità così importante come quello del diritto alla salute – afferma Niccolai, già membro della direzione nazionale, vicino alla segretaria Schlein –. Le attuali manifestazioni dimostrano che il finanziamento del sistema sanitario nazionale è così basso in rapporto all’evoluzione demografica e alle necessità sempre più crescenti che siamo vicini ad un punto di non ritorno: questo è ancora più vero per la Toscana e le Regioni che hanno un sistema sanitario pubblico più forte e che dunque rischia di essere fortemente indebolito dalle scelte del Governo. Questa sarà una delle prime questioni su cui vorrò mettere in campo un’azione forte del Pd toscano – aggiunge –, assieme al ruolo degli ospedali periferici e della sanità territoriale, sempre più essenziale per dare risposte ai cittadini. Il tema del diritto alla salute grazie ad un sistema sanitario pubblico e universalistico – conclude il consigliere regionale – deve essere parte dell’identità del nuovo Pd".

"E’ una nomina di cui sono onorata e che mi affida una grande responsabilità – gli fa eco Querci, portavoce

provinciale della mozione

Schlein, ex esponente Cgil nonché ex vice-sindaca di Serravalle Pistoiese –. Per me è una nuova pagina quella che si apre a livello regionale, per la quale ringrazio il Segretario Fossi, ma con lui anche la comunità del partito provinciale, dove ho fatto la mia scuola e con la quale farò ancora più rete, condividendo valori e intenti. Affronterò con determinazione la delega che mi è stata affidata – conclude –, lavorando sui molti temi aperti, dalle politiche scolastiche per l’infanzia alla lotta alla povertà educativa: con l’entusiasmo e la convinzione derivano dal nuovo corso del partito".

In chiusura una doverosa sottolineatura: a prendere parte ai lavori della direzione regionale dem ci sono 13 rappresentanti pistoiesi e non 12, come scritto in precedenza: oltre ai nomi già elencati c’è anche Andrea Mariotti, segretario Pd di Monsummano.

Alessandro Benigni