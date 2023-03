Segretario provinciale della Lega Tacconi eletto per acclamazione

Luca Tacconi è il nuovo segretario provinciale della Lega. Lo ha stabilito l’ultimo congresso pistoiese, andato in scena nei giorni scorsi, in occasione del quale il capogruppo leghista nel consiglio comunale di Montecatini Terme è stato eletto per acclamazione. Insieme a Tacconi, tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro e vigile del fuoco volontario, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo. "Sono diversi anni che i nostri militanti aspettavano il congresso – fanno sapere dal Carroccio – un momento di crescita e di opportunità, di dialogo e di sviluppo politico. Finalmente nelle province toscane si sta tenendo una fase congressuale importante, con grande partecipazione e tanto entusiasmo da parte dei sostenitori della Lega". Una Lega sempre più a trazione valdinievolina dunque, dopo la nomina di Luca Baroncini come commissario regionale, unitamente alla presenza nell’aula di palazzo del Pegaso della consigliera regionale leghista Luciana Bartolini. Il segretario comunale pistoiese, lo ricordiamo, resta Francesco Mazzeo.

"Sono molto onorato di questo riconoscimento – esordisce Tacconi –. Ho svolto il ruolo di commissario negli ultimi sei mesi cercando di fare del mio meglio e lavorando insieme ai segretari locali; successivamente mi sono reso disponibile a candidarmi, presentando un programma con obiettivi chiari. E sono rimasto piacevolmente stupito dal fatto che i militanti abbiano acclamato il mio nome senza metterlo in discussione: l’impegno di questi mesi è stato riconosciuto come meritorio". Adesso il neo-segretario è atteso da sfide importanti: "Questo è un partito in salute e che continuerà a crescere anche grazie al buon governo nei comuni che amministriamo – ribadisce – vogliamo aumentare la base e incontrarci di più, per sviluppare argomenti, ascoltare i cittadini e raccontare loro quello che vogliamo fare. Il primo obiettivo– conclude Tacconi – è farci trovare pronti alle amministrative del prossimo maggio a Pescia e Ponte Buggianese".

Alessandro Benigni