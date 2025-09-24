"Segni alternati", in viaggio con Dario Longo

Il gesto si traduce visivamente al fruitore ultimo in "scena", come se ogni rappresentazione fosse un piccolo teatro. Contesto probabilmente più indicato del Polo Puccini Gatteschi, laddove cioè il "molto piccolo" è la dimensione perfetta per vivere un’esperienza culturale piena di senso, non c’è per la mostra "Segni alternati" che apre i battenti domani, giovedì 25 settembre, alle 18, in vicolo Malconsiglio. Protagonista è un amico del Polo oltre che originale artista pistoiese, Dario Longo, che in questo luogo così intimo e suggestivo ha sin dalla prima ora lasciato traccia del proprio passaggio contribuendo a costruire identità e personalità del luogo. Riuso e recupero sono da sempre due imperativi per Dario, così anche stavolta: in "Segni alternati" Longo va a curiosare nella sua sconfinata soffitta ripescando i classici cartelli stradali e costruendo una narrazione che si dipana esclusivamente attraverso cinque colori, blu, rosso, giallo, nero e bianco, che sono poi proprio quelli attraverso i quali si esprime il linguaggio stradale, tra obblighi e divieti.

"Comunicare per mezzo di segni alternati è la mia ultima sperimentazione artistica – racconta lui – : osservando i colori e i segni dei cartelli stradali e rielaborando i termini ‘senso alternato’, ‘traffico alternato’, ho preso spunto per creare con il mio linguaggio una serie di lavori utilizzando le parti per me significative degli stessi segnali stradali. Altri artisti hanno utilizzato questi simboli nel contesto più ampio della comunicazione visiva e della forma, come Munari, Clet, Indiana, Jasper Johns. Io ho pensato di partire dall’elemento segnale come metafora di direzione, scelta, obbligo, divieto, come se fosse un testo-immagine riconducibile a una scena teatrale, capace di guidare l’immaginazione. Lo spettatore diventa un viaggiatore che legge la narrazione seguendo le indicazioni".

Le scene sono ventuno in tutto, storie, rappresentazioni teatrali in formato quadrato (20x20 o 30x30 centimetri) che mettono in risalto il colore e le forme come accade coi segnali stradali, porzioni dei quali si trovano proprio all’interno di ogni scena. "Ci sono solo due elementi su ogni scena – aggiunge Longo –: i colori e un unico personaggio che è il viaggiatore-lettore-osservatore. Ogni scena diventa il mondo immaginario dell’artista: scene come ricordi, spazi, momenti che vogliono restare unici, con pochi elementi, per consentire di ricordare bene e per non sovrapporre troppi ricordi. Un percorso lungo strade mai viste, tutte da scoprire".

Linda Meoni