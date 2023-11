"Segnalazione dei Danni da Alluvione: Scadenza 30 Novembre 2023"

Aperta sul portale artea.toscana.it la procedura per la segnalazione dei danni da parte delle imprese agricole delle zone interessate dall’alluvione. A renderlo noto è Coldiretti Pistoia che attraverso i propri uffici territoriali sta informando le imprese agricole interessate nei territori che sono stati colpiti dalla calamità naturale. Per presentare le domande c’è tempo fino al 30 novembre 2023. Coldiretti ricorda alle imprese che occorre inoltrare la segnalazione anche ai comuni di riferimento. Per informazioni le aziende agricole danneggiate si rivolgano agli uffici di Coldiretti della propria zona: Pistoia, Quarrata, Monsummano, San Marcello Piteglio.