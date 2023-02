Se "The influencer" educa tutti a pensare

Compagnia degli evasi in scena stasera, giovedì 23 febbraio (ore 21.15) alla Casa del popolo di Bottegone nello spettacolo "The Influencer", in gara al concorso teatrale ‘Fabrizio Rafanelli’. Teo e Lisa, famiglia con una mentalità giovanile e di ampie vedute, si ritrovano in casa Alfio e Mara, una famiglia stereotipata al soldo e senza valori culturali. Alfio è un burbero industriale, sua moglie Mara è una casalinga succube. Sono andati lì perché nello zaino della loro figlia hanno trovato una bustina di ‘droga’ e nel telefonino un video nel quale si vede che Lester, figlio di Teo e Lisa, consegna una bustina, apparentemente di droga, alla loro figlia. Ne nasce una discussione fra il serio e il ridicolo, due modi di pensare opposti a confronto. Alla fine scopriamo che Lester utilizza i suoi genitori Teo e Lisa come ‘Influencer privati’ per ‘aprire’ le menti ai genitori di alcuni suoi compagni di scuola che non stanno più bene in famiglia e hanno perso la voglia di studiare. Lester registra falsi video in cui spaccia ai suoi compagni finte bustine di droga e, facendoli avere ai genitori dei suoi compagni di scuola, li induce a presentarsi a casa di Teo e Lisa a chiedere giustificazioni. Loro attraverso una dialettica scritta veramente bene, li inducono a ravvedersi, diventano appunto influencer ‘morali’, nella bustina non c’era marijuana o hashish, ma origano o farina. La regia è di Alessandro Vanello che spiega: "Come da consuetudine le mie regie sfidano il testo integrale senza togliere battute e con il rispetto totale delle note originali dell’autore, nel tentativo di mettere in scena al meglio la visione dell’autore stesso, attraverso le interpretazioni lasciate in libera improvvisazione. E’ il lavoro dell’attore che monta le scene, io regista ne traggo succo scegliendo le più funzionali nell’amalgama progressivo. Il piano luci, essenziale e scarno, colora lo spettacolo con tonalità strettamente correlate agli accadimenti scenici".

Uno spettacolo destinato a un pubblico di ragazzi e di adulti, una brillante commedia che fa scaturire risate, fino al finale che dà un morale profonda e diretta sul come educare i figli: dal testo "educare a pensare" e non "a cosa pensare". L’autore del testo, Roberto Ross, già allievo di Ermanno Olmi, è appassionato di filosofia. Con: Tina Iovine (Lisa) Daria Pietrapiana (Mara) Bruno Liborio (Teo) Massimo Luongo (Alfio)- Luci: Luigi Gino Spisto. Il concorso per compagnie amatoriali ’ Rafanelli’ è organizzato dall’associazione Zona teatro libero, con Comune di Pistoia e Uilt (Unione italiana libero teatro), Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia. Per informazioni: Ztl 393.4254742; [email protected]

Piera Salvi