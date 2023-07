Se tagliare è solo una cura palliativa

Elisa Capobianco

Tagliare sembra il verbo del futuro. La parola magica che, sostituendosi al termine investimento, dovrebbe risolvere tutti i mali. Ma così non è. Soprattutto se l’ambito in cui ci si muove è quello già fragile della sanità. Una sanità messa a dura prova dalla pandemia in nome della quale avevamo giurato, tutti, di aver imparato, di non voler sbagliare più. Invece eccoci qua. Un’altra estate segnata dai tagli. Non c’è abbastanza personale? Ebbene, la soluzione è pronta all’uso. Basta chiudere i posti letto negli ospedali San Jacopo, Cosma Damiano e Lorenzo Pacini... da qui a settembre. Poco più di una cura palliativa per guadagnare tempo.