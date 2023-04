Se perdiamo l’occasione imperdibile...

Elisa Capobianco

Una settimana intensa per Pistoia. Segnata da tante notizie, alcune buone altre un po’ meno. Partiamo dalla più attesa: la riapertura della Curva Nord allo stadio Melani dopo oltre quattro anni di lavori e oggi sarà dì di festa! Arriviamo poi alle note dolenti. In primis il rincaro della Tari, un salasso che affonda le sue radici sia nella carenza di impianti che nella lentezza dei processi di cambiamento del sistema. Ma è di sabato la vera bomba. La Provincia ha ottenuto fondi Pnrr per rifare le scuole, ma non hai soldi per i container in cui ospitare gli studenti durante i cantieri. Uno scherzo? No. In bilico ci sono "appena" 40 milioni di euro. Per favore, trovate una soluzione.