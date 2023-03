Se il dolore diventa amore Matilde regala ancora sorrisi

Servirà a trattare i bambini ricoverati che necessitano di ossigeno terapia l’erogatore nasale ad alto flusso che nei giorni scorsi è stato consegnato al reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo dall’associazione “Margherita Silenziosa“, dedicata a Matilde Capecchi: la ragazza di Casalguidi morta, nel 2020, a soli 18 anni a causa di un sarcoma. Lo strumento biomedicale (del valore di 3.450 euro) è essenziale nella ventilazione non invasiva dei pazienti pediatrici.

È stato consegnato da Silvia Biagini, presidente dell’Associazione e mamma di Matilde, insieme ai consiglieri e ai volontari. "Il motto di Matilde era non ‘mollare mai’, e per dare speranza a tanti bambini ed essere vicino a loro quando sono malati abbiamo deciso di costituire l’associazione nel 2020 e impegnarci in ambito sanitario e sociale", ha spiegato la mamma di Matilde. "Grazie a questo strumento aumenta l’efficacia delle cure nei nostri bambini, in particolare in coloro che sono affetti da brionchiliti, che quest’anno sono stati particolarmente numerosi e pertanto ringraziamo l’Associazione, per questa donazione perché sono sempre più numerosi i piccoli che necessitano di ossigenoterapia", ha sottolineato invece il dottor Rino Agostiniani, direttore del reparto e dell’Area aziendale Pediatria e neonatologia.

Alla consegna dell’apparecchio erano presenti i dottori Leonardo Capecchi e Kadjo Yves Cedrid Adja, della direzione sanitaria e i dottori Paolo Cellini e Cinzia Nattini, della direzione infermieristica area pistoiese. L’associazione ha anche realizzato un libro, sempre destinato ai bambini, per far conoscere la piccola Matilde. È un libro fotografico per giocare, leggere e colorare durante la degenza. Gli introiti che deriveranno dalla sua diffusione saranno interamente destinati a sostegno della ricerca sui sarcomi pediatrici e delle strutture impegnate sul sociale.

"Dentro di lei c’era una bomba ad orologeria ma fuori non si percepiva perché regalava a tutti il suo sorriso, una parola dolce, uno sguardo al futuro nel quale non ha mai smesso di credere, anche di fronte alle sentenze più tristi – lo ricorda chi le ha voluto bene sul sito dell’associazione –. Così, come un soffio di vento, una sera d’aprile se n’è andata, lasciando un vuoto troppo grande da colmare con i ricordi. Matilde è stata una giovane donna che ha affrontato il suo calvario con una maturità ed una forza straordinaria. Per questo deve essere d’esempio a tutti coloro che combattono la propria guerra, perché bisogna avere il coraggio di rialzarsi e ridere, ridere sempre, nonostante tutto e Matilde lo ha fatto, ha sorriso, nonostante tutto".