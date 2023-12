Scuole, oltre settecento iscritti : "Per ora la situazione è stabile". Crollo nascite: giù la materna

Mentre la scure degli accorpamenti tra istituti mette a rischio la sopravvivenza di tre scuole, l’Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese appare in buona salute, forte dei suoi 754 iscritti. Sono 90 i bambini delle scuole materne, 207 quelli iscritti alle elementari, 174 alla scuola media e 204 a quella superiore nei suoi 4 indirizzi. Ne fornisce una dettagliata analisi l’assessore alla scuola, Roberto Rimediotti, che rileva anche le differenze che contraddistinguono un Istituto Omnicomprensivo, come quello diretto da Carlo Rai, rispetto alle altre scuole: "Da noi le esigenze territoriali hanno fatto sì che gli aspetti legati agli assetti siano stati portati a compimento già da diversi anni. Inoltre l’Istituto ha una serie di sue caratteristiche, a esempio la mancanza del Consiglio di Istituto da una parte e la volatilità di una componente del corpo insegnante che non garantisce lunghe permanenze. La situazione ha comunque una stabilità consolidata che, almeno per diversi anni. non subirà cambiamenti sostanziali". Il dirigente Carlo Rai, entra nel vivo della questione partendo dalla diminuzione degli iscritti, per ora non preoccupante per la stabilità della struttura, ma guardando avanti alcuni correttivi si possono già individuare: "Abbiamo 754 iscritti, ma 10 anni fa erano mille. La diminuzione è preoccupante e qualcosa si dovrebbe fare. A esempio dalla zona della Femminamorta non arrivano iscrizioni perché mancano le corse scolastiche, sembra esserci un buco di alcuni chilometri nel collegamento, questo costringe anche i ragazzi attratti dall’offerta del nostro Istituto a rivolgersi altrove. Un’altra situazione che gioca a nostro sfavore è il legame della scuola di Cireglio con Pistoia, scuola che invece potrebbe ricadere, data la sua collocazione, sul nostro istituto che, val la pena di ricordarlo, già si occupa di importanti segmenti del Comune di Pistoia, come Pracchia, Orsigna, parte di Pontepetri e della Valle del Reno. Risulta più complesso immaginare un collegamento con Sambuca, anche se fa parte a pieno titolo all’area montana, nella quale attualmente offriamo il servizio su oltre 210 chilometri quadrati di territorio". Aleggia lo spettro della fortissima diminuzione delle nascite che ha dimezzato le iscrizioni: la scuola dell’Infanzia, crollata da 240 a 108 ne è l’esempio più lampante.

Andrea Nannini