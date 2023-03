Scuolabus contro auto, a un passo dal bar: nessun bimbo a bordo

Pauroso incidente ieri mattina intorno alle 6,40 tra uno scuolabus e due veicoli all’incrocio tra via Europa e la strada che porta a Forrottoli a Santonuovo all’altezza del semaforo, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone e soprattutto perché nessun bambino si trovava sul pulmino. Ferita e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale san Jacopo in codice giallo una donna che era alla guida di una delle due automobili. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: a causare lo scontro potrebbe essere stata una mancata precedenza, visto che a quell’ora il semaforo era ancora lampeggiante e i veicoli in quel caso devono attenersi al rispetto delle norme del codice della strada. Pare che nell’impatto le persone alla guida non siano riuscite a mantenere il controllo dei mezzi, che hanno terminato la loro corsa contro la recinzione del bar che si trova proprio sull’incrocio.

I testimoni che stavano passando in quel momento hanno raccontato di essersi trovati davanti a uno scenario che a prima vista sembrava disastroso: il pulmino e una delle automobili erano praticamente conficcati contro le fioriere che delimitano lo spazio antistante il bar. Sul posto, per i rilievi, per disciplinare il traffico in via Europa e per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenuti la municipale di Quarrata, i carabinieri della stazione di Quarrata e i vigili del fuoco di Pistoia.

A evitare l’esito drammatico dello scontro soprattutto è stato l’orario, perché poco prima delle 7 di mattina il pulmino del Comune di Quarrata stava iniziando il suo giro e non aveva ancora fatto salire a bordo nessun bambino. Sempre per l’orario e per il maltempo non c’erano pedoni o clienti seduti davanti al bar, altrimenti i veicoli nella loro traiettoria impazzita li avrebbero investiti.

