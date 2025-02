Scuola, tutto sulla riqualificazione. Lavori da oltre 4 milioni all’Einaudi

Cantieri nelle scuole superiori. Uno da oltre 4 milioni. Sono i lavori della Provincia che ha investito e sta investendo, ricavando buona parte delle risorse economiche destinate alle fasi di progettazione ed esecuzione da bandi Pnrr. All’istituto professionale Einaudi sono in corso lavori di adeguamento sismico, antincendio, igienico-sanitario, oltre alla riqualificazione funzionale per il mantenimento dell’agibilità secondo le normative vigenti, nella “palazzina vecchia” di viale Pacinotti.

L’importo complessivo dei lavori ammonta, appunto, a oltre 4 milioni di euro, di cui quasi tre milioni e mezzo finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei fondi Pnrr destinati all’edilizia scolastica, circa cinquecento mila provenienti dall’incentivazione del Conto termico 2.0. e quasi duecentomila euro sostenuti dalla Provincia di Pistoia. Ad oggi risulta ultimata la realizzazione delle opere al piano terra e al piano primo, unitamente alla consegna di tutte le aule laboratorio e all’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato. Sono in fase di ultimazione le lavorazioni al piano secondo mentre l’ultima fase dei lavori (il cui avvio è previsto a marzo) riguarderà il consolidamento del vano scala, la realizzazione del vano ascensore e l’installazione dello stesso.

A completamento delle opere è prevista anche, come miglioria di progetto, la realizzazione di una piazzetta interna al perimetro scolastico e adiacente il fabbricato (lato Coppedè) nonché l’ampliamento del marciapiede antistante l’Istituto. Gli interventi, iniziati nell’estate 2023, vedranno la riconsegna della scuola prevedibilmente nel corso dell’estate prossima, quindi pronta ad accogliere gli studenti per l’avvio dell’anno scolastico 2025-26.

"Le operazioni in corso all’Einaudi, così come in altre scuole del territorio, rappresentano importanti opportunità di ammodernamento che andranno a beneficio dell’intera collettività", spiega Gabriele Giacomelli, consigliere delegato all’edilizia scolastica. "L’intervento” – aggiunge il presidente Luca Marmo – contribuirà certamente ad un miglioramento della logistica e alla funzionalizzazione degli spazi a disposizione della scuola che, negli ultimi anni, è molto cresciuta.