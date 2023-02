Scuola secondaria di primo grado "Giulio Cesare Melani" di Montale

Parlare di Smart City è parlare anche di trasporti intelligenti, proiettati verso un consumo energetico ridotto e a basso impatto ambientale. Di questo ne abbiamo parlato con l’ingegnere Luca Lenzi, direttore dello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia che ha risposto al nostro invito ed è venuto a trovarci a scuola. Hitachi Rail è global provider di soluzioni ferroviarie per il materiale rotabile, il segnalamento, l’assistenza, la manutenzione, la

tecnologia digitale e i progetti chiavi in mano.

State pensando a nuove idee per mezzi sostenibili?

"Oggi i tram e i treni sono costruiti con più del 95% da materiali che possono essere facilmente riciclabili; cerchiamo di ridurre il consumo energetico in modo da diminuire l’inquinamento, garantendo un costo energetico minore per tutti. In risposta a questa domanda sta entrando in servizio proprio in questi giorni, il nostro HMU (Hybrid Multiple Unit), noto come Blues, tra i primi treni in Europa dotato di tre diversi tipi di alimentazione: batteria, motore diesel e elettrica tramite l’archetto collegato alla rete ferroviaria. Questi treni sono innovativi perché possono viaggiare nelle zone periferiche dove l’elettrificazione non c’è".

Ci sono iniziative legate al concetto di Città Intelligente dove sia coinvolta Hitachi Rail? "La visione di Hitachi Rail per il futuro della mobilità in città è sintetizzata nella nuova suite di smart mobility integrata, già implementata in Italia a Genova e a Trento e che offre soluzioni per gli operatori dei trasporti e i passeggeri: per esempio soluzioni di smart ticketing, molteplici informazioni personalizzate, opzioni multimodali più veloci ed economiche e aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e l’affollamento sui mezzi".

Ci sono altre idee che Hitachi Rail propone per una Città Intelligente?

"Sì, sempre di più vengono forniti ai clienti pacchetti di soluzioni legati ai mezzi di trasporto e alla sicurezza dei passeggeri come ad esempio Passenger Information System sempre più evoluti, sistemi che danno le informazioni agli utenti come il nome delle fermate, le coincidenze con altri mezzi o le opere d’arte presenti a quella fermata senza consultare carte o il cellulare".

Riuscirete entro il 2030 a ridurre l’impatto ambientale dei vostri mezzi?

"I mezzi Hitachi Rail sono all’avanguardia per efficienza energetica e impatto ambientale, ma puntiamo a migliorare queste prestazioni nei prossimi anni".