Scuola, mancano 500 insegnanti Ore decisive per gli amministrativi

È caccia a circa 500 insegnanti in provincia di Pistoia, ed è solo il conteggio iniziale perché i posti da assegnare per la partenza del prossimo anno scolastico sono destinati ad aumentare. Si aprono in questi giorni tutte le procedure on line per gli aspiranti docenti in graduatoria che attendono il famoso posto fisso. Dopo la mobilità e i pensionamenti sono circa 130 i posti liberi nelle scuole primarie (sia posti comune che sostegno), 150 nella scuola media (posto comune e sostegno), circa 200 nelle scuole superiori e una trentina nelle scuole dell’infanzia statali. La Cgil spiega le operazioni in corso nel mondo scolastico e tuona contro il famoso algoritmo che assegna le supplenze annuali non tenendo conto dell’effettiva esigenza dei docenti precari. "Sono in uscita le graduatorie di 24 mesi da cui si attingerà personale per i ruoli del personale amministrativo – scrive in una nota Lucia Bagnoli della Flc –, operazioni che si svolgeranno negli ultimi giorni di agosto. I contingenti per i ruoli saranno comunicati successivamente. Non si prevedono diminuzioni di organico in organico di diritto. Il problema sarà invece, l’organico di fatto, che pare sarà scarso come quello dell’anno scolastico in corso. Per quanto riguarda il personale docente: al momento conosciamo la disponibilità dei posti lasciati liberi dopo i trasferimenti, che saranno dati a ruolo nel prossimo periodo. Ad oggi è stata aperta la funzione per l’inserimento delle 150 scuole per gli aspiranti in graduatoria. Sempre ad oggi, non è ancora aperta l’area per gli aspiranti a ruolo da concorso, per la scelta delle province. Sappiamo che questa possibilità verrà data a breve e ci saranno pochi giorni di tempo per attuare tale scelta. Chi prenderà il ruolo, potrà scegliere con cognizione di causa.

Chi invece è in attesa delle supplenze annuali al 30 giugno o 31 agosto 2024, avrà disponibili solo i posti residuati dalle operazioni dei ruoli per cui ad oggi, si trovano a scegliere le scuole senza conoscere l’effettiva disponibilità dei posti. Va salutato positivamente il fatto che molti docenti in prima fascia aggiuntiva saranno assunti in ruolo, grazie all’impegno profuso dalla Flc Cgil, che permette la stabilizzazione al docente al termine del suo percorso di specializzazione, nella provincia in cui già lavora, evitando inutili spostamenti in altre province o regioni – commenta Bagnoli –. D’altro canto, ancora una volta la scuola deve soccombere a logiche di risparmio e non vedrà immessi in ruolo tutti i docenti supplenti annuali, benché vincitori di concorso, che da anni vivono questa situazione di precarietà. Inoltre dobbiamo ancora evidenziare negativamente tutte le storture delle assunzioni con contratto annuale che avvengono attraverso l’algoritmo che non funziona, in quanto il docente, oltre a dover scegliere le scuole senza conoscerne le effettive disponibilità, si trova in balìa dell’algoritmo che impietosamente assegna al docente la scuola, senza preoccuparsi di altre variabili che invece sono importanti e potrebbero essere fatte valere solo se tornassimo ad assegnare le supplenze in presenza".

Michela Monti