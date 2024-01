Scuola, l’ora di decidere. C’è ’Unica’ per le iscrizioni. Ecco come funziona

PISTOIA

E’ tempo di scelta anche per le famiglie pistoiesi che dovranno iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico. Dal 18 gennaio il Ministero ha predisposto una nuova piattaforma (chiamata Unica) dove inserire i dati facilmente. Le iscrizioni riguarderanno tutti gli studenti in procinto di entrare in classe per la prima volta, che sia alle elementari, alle medie o alle superiori.

Fino all’8 febbraio i genitori dovranno armarsi di computer, una linea internet, abilità tecnologica e un’identità digitale, ormai necessaria per accedere a tutti i servizi statali telematici. Restano escluse dalla procedura prevista dal Ministero all’istruzione le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che vengono gestite dal Comune di Pistoia o direttamente nelle segreterie degli istituti comprensivi di riferimento.

Ecco i passaggi da effettuare: occorre accedere alla homepage della nuova piattaforma andando sul sito unica.istruzione.gov.it; selezionare la scuola d’interesse anche attraverso la sezione "Scuola in Chiaro"; si possono cercare le scuole del territorio, all’interno della Regione o direttamente con il codice della scuola che solitamente viene consegnato nei giorni degli open day; va poi compilata la domanda della scuola (dati anagrafici dei genitori, dell’alunno, la scelta del tempo orario con eventuali opzioni, la scelta di avvalersi o meno della religione cattolica e informazioni utili alla scuola ed alla famiglia). Infine, si può scegliere un eventuale secondo e terzo istituto al quale inoltrare la domanda nel caso la prima scuola avesse terminato i posti disponibili. Al termine della procedura, la domanda compilata, viene inviata all’istituto scolastico con la conferma nella propria casella mail. Anche lo scorso anno a Pistoia, la stragrande maggioranza degli studenti aveva scelto licei ed istituti tecnici del territorio. I numeri registravano tantissime richieste per l’indirizzo di scienze applicate all’Amedeo di Savoia e dell’istituto Pacini. Oltre 300 iscritti si sono guadagnati anche gli indirizzi del Fedi Fermi dove è l’informatica ad avere la meglio. Boom di domande ci furono anche per il Forteguerri, a seguire il De Franceschi Pacinotti. All’Einaudi anche lo scorso anno la preside è riuscita ad attivare la classe dell’indirizzo odontotecnico e il Petrocchi ha riempito i banchi con nuovi iscritti tra la sede di Quarrata e quella di Pistoia.

In Valdinievole è stato l’istituto alberghiero il più richiesto di tutti. Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, le medie più ricercate, sono senza dubbio, a Pistoia, quelle del centro storico oltre agli indirizzi che consentono un prolungamento d’orario del tempo scuola. Come per ogni nuovo anno scolastico, alla luce del calo di nascite, i numeri delle classi e delle sezioni potranno essere influenzati dal dato demografico. Se non si raggiungeranno presenze sufficienti infatti l’Ufficio scolastico provinciale potrebbe decidere di non attivare indirizzi o prevedere sezioni già esistenti e saranno necessari accorpamenti, spauracchio di tutti i dirigenti scolastici.

Michela Monti