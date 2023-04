Scuola, l’ombra delle pluriclassi Un’ipotesi che non piace a nessuno

L’ombra delle pluriclassi si allunga sulle scuole elementari di Maresca e Campotizzoro. Per l’anno scolastico 2023-24 gli iscritti alla prima elementare sono 9 a Maresca e 8 a Campotizzoro. Per formare una classe il numero minimo è 10: quindi sia nella scuola di Maresca, da poco messa in sicurezza, che in quella di Campotizzoro, che sarà demolita tra meno di un anno, si profila la costituzione di due pluriclassi. Una soluzione che non piace a nessuno tra i componenti dell’assise che governa il Comune di San Marcello Piteglio, e ancora meno ai genitori dei bambini, e che il consigliere di minoranza Carlo Vivarelli ha definito una barbarie. L’amministrazione guidata da Luca Marmo afferma di aver chiesto all’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello l’accorpamento delle due prime, andando a formarne solo una composta da 17 alunni e utilizzare per questo il plesso di Maresca. L’alternativa sarebbe spostare i bambini iscritti a Campotizzoro nell’edificio di Gavinana che è già stato utilizzato fino al termine dei lavori della scuola di Maresca: ne deriverebbe però un percorso più lungo, più scomodo, soprattutto in inverno, aggiungendo costi di riscaldamento e consumi elettrici, intorno a 20mila euro. Intanto si apprende che il progetto per la nuova scuola di Campotizzoro dovrà essere presentato entro il 10 luglio 2023, i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 20 settembre, con inizio entro il 31 marzo 2024 e ultimati entro il 31 marzo 2026, il collaudo dovrebbe avvenire entro il 30 giugno del 2026. Per gli amministratori dovrà diventare il polo d’eccellenza della Scuola dell’Infanzia. Il progetto preliminare è stato descritto dal vicesindaco Giacomo Buonomini, come di straordinaria qualità. Non si capisce però perché i bambini dovrebbero iniziare l’anno in due pluriclassi quando, l’anno dopo, potrebbero confluire in una unica classe, fare una parte dell’anno a Campotizzoro e l’altra a Gavinana quando a Maresca ci sarebbero tutte le comodità.

La decisione dovrà essere presa dall’Istituto scolastico perchè non rientra tra le competenze del Comune, ma secondo quanto emerso nel corso del Consiglio comunale dei giorni scorsi, la scuola avrebbe detto no all’accorpamento fin dall’anno scolastico 2023-24. L’ipotesi più gradita a tutti i protagonisti è quella di un’unica scuola elementare e una materna: a Maresca la prima e a Campotizzoro la seconda, coprendo così i bisogni del versante adriatico del comune.

Andrea Nannini