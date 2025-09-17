Scongiurare nuovi casi Biagi

CronacaBeffati dall’algoritmo, tre insegnanti rischiano il part time per tutto l’anno
17 set 2025
MICHELA MONTI
Cronaca
Beffati dall’algoritmo, tre insegnanti rischiano il part time per tutto l’anno

La denuncia del sindacato Flc Cgil: “Ennesima dimostrazione che non funziona. L’Ufficio scolastico avrebbe potuto limitare i danni intervenendo manualmente”

Giandomenico Lotito segretario provinciale della Flc Cgil

Pistoia, 17 settembre 2025 – “Tre insegnanti della provincia di Pistoia rischiano di restare per tutto l’anno scolastico con un contratto part-time, pur avendo diritto al completamento orario. È l’ennesima dimostrazione che l’algoritmo del Ministero non funziona e che l’Ufficio scolastico di Pistoia avrebbe potuto limitare i danni intervenendo manualmente”. A denunciarlo è Giandomenico Lotito, segretario provinciale della Flc Cgil, che ha chiesto all’Usp (ufficio scolastico provinciale) chiarimenti immediati e l’annullamento del secondo turno di nomine. Il 29 agosto sono iniziate anche nella nostra provincia le operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025-26. Gli incarichi, a tempo pieno o part-time, con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, vengono conferiti tramite le Graduatorie Provinciali per le supplenze (Gps), utilizzando l’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una procedura interamente digitalizzata che negli anni ha mostrato limiti evidenti. Basta un errore nella compilazione delle preferenze e un docente può perdere il suo incarico. Le scelte, inoltre, vengono fatte “al buio”, senza conoscere le disponibilità effettive delle cattedre. Ma la criticità principale riguarda il completamento degli spezzoni: quando un insegnante riceve un incarico parziale, l’algoritmo dovrebbe abbinarne altri per garantire l’orario pieno, ma spesso questo non avviene.

Lo scorso anno l’Usp aveva trovato un rimedio: dopo il primo bollettino effettuava manualmente i completamenti per chi era rimasto con uno spezzone, prima di far ripartire l’algoritmo per il secondo turno. Quest’anno, invece, dopo il primo bollettino ne è stato pubblicato subito un secondo, interamente generato dal sistema informatico, senza alcuna correzione manuale. Il risultato – denunciano – è che tre docenti pistoiesi, pur avendo compilato correttamente le loro preferenze, sono rimasti penalizzati rispetto a colleghi con punteggi inferiori. “Non si tratta di errori individuali – spiega Lotito – ma di un malfunzionamento dell’algoritmo che ha prodotto un esito contrario alla normativa e alla logica della graduatoria”.

La Cgil ha chiesto che il secondo turno venga annullato e rifatto, manualmente o comunque in modo da rispettare la graduatoria. Ma dall’Usp non sono arrivate risposte: anzi, è stato pubblicato anche un terzo bollettino, senza che la questione venisse affrontata. E questo ha acceso la protesta sindacale. “L’Ufficio scolastico – conclude Lotito – sapeva bene che il sistema non gestisce correttamente i completamenti. Lo scorso anno aveva scelto di intervenire, quest’anno ha deciso di non farlo. Così facendo ha scaricato tutto il peso sugli insegnanti, che si ritrovano con un contratto ridotto e uno stipendio più basso per colpe non loro”.

