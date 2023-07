Scuola e Imprese, Dialogare per Formare Lavoratori Competenti

Elisa Capobianco

La scuola deve dare risposte. E concrete. Anche al problema occupazione. Quante volte si raccontano storie di aziende che faticano a trovare la persona giusta? Visti i numeri non può, di certo, trattarsi di una coincidenza. Il problema esiste e inizia tra i banchi... non soltanto tra quelli della politica ma anche dei luoghi preposti alla formazione. Ecco perché aprire un dialogo tra educatori e imprenditori è più che necessario: bisogna andare oltre la teoria per scoprire le esigenze reali, per capire quali input dare affinché si formino lavoratori competenti nonché competitivi. Non farlo significa percorrere la via che porta alla crisi.