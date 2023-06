Scuola, cultura e servizi per tutti Un altro aiuto da Fondazione Caript

Supera di poco i 300mila euro la nuova somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia riesce a distribuire sul territorio grazie alla nuova edizione della "sessione erogativa", ovvero un bando speciale che esula da tutti gli altri già in atto. E, sotto questo cappello, ci finiscono progetti come la realizzazione di un nuovo asilo nido a Montale, l’ampliamento del "Santa Caterina" a Larciano oppure appuntamenti come "Pracchia in Musica" fino al "Senza Fili Pinocchio Street Festival" che tornerà in grande stile a Collodi.

"Con la sessione erogativa – commenta il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri, riflettendo sull’importanza del progetto e sul suo significato – diamo una significativa risposta a tante associazioni e anche a enti pubblici che, altrimenti, si troverebbero in difficoltà nel realizzare i propri progetti. È un impegno che rinnoviamo pensando alla qualità della vita delle nostre comunità e alle opportunità di sviluppo che vengono offerte a molti contesti locali". Come detto, pertanto, si andrà a finanziare la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia a Montale, gestito dalla Cooperativa San Tommaso d’Aquino, che potrà accogliere, all’interno dell’Istituto scolastico Sacro Cuore, 22 bambini da 12 a 36 mesi di età.

A Larciano sarà ampliato il nido d’infanzia Santa Caterina, che ospita attualmente 30 bambini e potrà, ridistribuendone gli spazi, ospitarne altri 10 con benefici attesi anche sul fronte delle rette a carico delle famiglie. Dall’11 al 29 agosto, poi, ci sarà la 10° edizione di "Pracchia in Musica" con concerti di musica classica, folk e swing itinerante e la Fondazione sarà al loro fianco così come, dal 25 al 27 agosto, per il "Senza Fili Pinocchio Street Festival" a Collodi.

Per quanto concerne il sociale, invece, c’è il cofinanziamento per la sede della Pubblica Assistenza di Uzzano che deve traslocare dalla storica sede di via Aldo Moro e quindi ne deve costruire una nuova.

Fra le altre iniziative sostenute, infine, si segnalano: "Incanto Liberty" a Montecatini Terme, progetti di "Pistoia Sotterranea" rivolti alle scuole, percorsi di autonomia individuale realizzati da "Il Sole Associazione Down Pistoia", "Adventure Outdoor Fest" in montagna, il "quarto traguardo" della Pistoia-Abetone e il cinema di quartiere a Bottegone.

