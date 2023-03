Screening gratuiti per l’osteoporosi

Screening gratuiti nelle farmacie per l’osteoporosi. L’iniziativa è delle Farmacie Comunali Pistoiesi e si rivolge a tutte le donne al di sopra dei 45 anni di età. Lo screening della ultrasonometria ossea, una tecnica rapida e non invasiva che trova impiego nello studio dei cambiamenti qualitativi e quantitativi scheletrici determinati dalla menopausa, dall’invecchiamento e da altre condizioni osteopenizzanti. Questo screening permette di valutare la massa ossea, risultando così utile nel prevenire o diagnosticare precocemente l’osteoporosi. La misurazione effettuata in Farmacia viene eseguita sul calcagno, un osso che per primo, assieme alle vertebre e al femore, risente del processo degenerativo e per questo risulta molto attendibile nel

risultato. Contestualmente sarà possibile eseguire anche il test della Vitamina D.

L’esame sarà completamente gratuito per le signore al di sopra dei 45 anni ma da quest’anno, per le donne di età inferiore e per gli uomini sarà offerto al costo di dieci euro. Ognuno potrà fissare il proprio appuntamento rivolgendosi personalmente alla propria Farmacia Comunale. Il prossimo appuntamento è alla Farmacia Comunale n 4 a Bonelle: venerdì 17 marzo, poi , alla Comunale 2, giovedì 23 marzo e alla Farmacia Comunale 6 alla Ferruccia- di Agliana, venerdì 24 marzo.

Si prosegue poi alla Farmacia Comunale 3 Zona Stadio, lunedì 27 marzo. Infine, alla farmacia Comunale 7 a Larciano, martedì 28 marzo.