Scorte d'acqua per i vivai di Pistoia: grazie ai temporali di giugno

Le temperature elevate degli ultimi dieci giorni hanno fatto rialzare l’attenzione su quella che è la problematica della siccità, in un momento particolare per le colture pistoiesi visto che si inizia ad entrare nella fase cruciale di fortificazione della pianta prima di essere venduta. Complice, però, il mese di giugno tutt’altro che estivo ed anche qualche temporale arrivato qua e là fra luglio e agosto, non si stanno registrando criticità specifiche nei vivai anche se le alte temperature si portano dietro un’altra conseguenza: i clienti, quelli che hanno già prenotato i prodotti, non si presentano a ritirarli lasciando pertanto le piante nei vivai con tutti i rischi che ne conseguono. "Nel settore non stiamo registrando criticità sia per le piante che per la richiesta di acqua, a differenza di quanto accaduto l’estate scorsa – afferma il presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani Alessandro Michelucci (foto) – le condizioni meteorologiche ci hanno assistito fino ai primi giorni di luglio consentendo di far crescere i prodotti e, soprattutto, fare riserve di acqua che sono fondamentali per i periodi più caldi. Temperature così elevate, però, si portano dietro un tipo di problematica differente: il ritardo nelle spedizioni già fissate perché il cliente non se la sente di prendersi i prodotti con questo caldo e quindi le piante rimangono più tempo qui a Pistoia con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Restiamo comunque fiduciosi per concludere questo 2023 al meglio e approcciare la prossima stagione: i segnali sono positivi ma non bisogna abbassare la guardia". Anche di fronti a periodi del genere i vivaisti devono tenere alta la concentrazione per far sì che niente vada perduto o sciupato. "Avremo di fronte dei mesi nei quali ci sarà da lottare in maniera importante – aggiunge Michelucci – perché la concorrenza si sta facendo sempre più forte da parte di paesi in espansione, ma non solo. Il mio auspicio è che quanto prima, a partire dalle amministrazioni comunali, ci venga riferito cosa dobbiamo fare per adeguarci agli standard europei in termini di impianti, altrimenti rischiamo di rimanere indietro rispetto a paesi come Olanda, Spagna e Belgio: questo vorrebbe dire perdere competitività, mercato e tutta l’economia pistoiese ne risentirebbe in maniera pesante".

Saverio Melegari