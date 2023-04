Scontro su mensa e scuola estiva No alla privatizzazione dei servizi

Mensa e scuola estiva sono ancora al centro del dibattito politico. "Il Comune procede spedito con la privatizzazione della mensa e l’esternalizzazione dei campi estivi – scrivono in un documento “Prospettiva futuro“ e “Cambiare“ – nonostante le indicazioni opposte dei genitori al presidente del consiglio comunale nell’assemblea dell’11 aprile". Su questo le minoranze hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente, ricevendo un diniego. La vicenda, lo ricordiamo, inizia dalle proteste di diverse famiglie che hanno mal digerito la decisione dell’amministrazione di appaltare all’esterno la mensa, decisione messa in forse dopo le contestazioni e che sembra aver aperto un canale di dialogo tra le parti. Della possibilità di continuare a preparare i pasti a San Marcello si è parlato nella conferenza dei capogruppo dell’altra sera. Una volta superato il problema mensa, come sembra ormai probabile, l’organizzazione dei campi estivi, forte di un contributo comunale di 65mila euro, sembra possibile. Su questo il Comune ha indetto una manifestazione d’interesse per erogare contributi a soggetti definiti "altamente qualificati", per l’organizzazione dei campi: "Ma in determina – scrivono le opposizioni – si prevede che si possa invece assumere il personale qualificato anche dopo la scadenza della manifestazione d’interesse", quindi le capacità – sempre secondo le opposizioni – verrebbero acquisite post-assunzione. Le famiglie vogliono il campo organizzato dal Comune mentre questo lo vorrebbe affidare completamente a un soggetto esterno. Istanze, come si vede, difficili da conciliare tanto più che, scrivono Del Re e Vivarelli: "Fu infatti il sindaco, insieme all’assessore Rimediotti, che dopo l’esperienza del 2021, dichiarò che il servizio non era stato soddisfacente, tanto che nel 2022 si tornò all’organizzazione pubblica dei campi. L’amministrazione comunale – si legge nella nota – non ha mai fatto parola negli anni, dell’esternalizzazione dei centri estivi né della privatizzazione della mensa, nemmeno alla commissione mensa in cui sono presenti i genitori". E conclude ipotizzando l’aumento dei costi a carico delle famiglie.

Andrea Nannini